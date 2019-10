Capaccio Paestum | festeggiarono l’elezione del ‘re delle fritture’ Franco Alfieri con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) In cima c’era il camion con la “vela” del vincitore, l’appena eletto sindaco Pd di. Dietro c’era una paranza di cinque ambulanze. A sirene spiegate, per partecipare ai festeggiamenti, e poi sostare per qualche minuto davanti al comitato elettorale del braccio destro del governatore Vincenzo De Luca in via Magna Graecia. Era la notte tra il 9 e il 10 giugno e le ambulanzeonlus di Roberto Squecco, un condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi per tentata estorsione aggravata dal metodo camorristico, sfilarono in carosello tra urla di gioia e bottiglie di spumante fatte saltare al momento. Come seavesse vinto i Mondiali. Quella bravata è diventata un’inchiesta della Procura di Salerno per intestazione fittizia di beni, peculato d’uso, interruzione di pubblico servizio e altri reati. Inchiesta che stamane è culminata nella ...

