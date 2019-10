The Bradwell Conspiracy - recensione

Pilgrims e The Bradwell Conspiracy aggiunti al catalogo di Apple Arcade : Un aggiornamento a sorpresa di Apple Arcade ha aggiunto quattro nuovi giochi di alcuni entusiasmanti sviluppatori al servizio di abbonamento già molto ricco. L'aggiornamento arriva poche settimane dopo il lancio del servizio, che offre l'accesso a più di 100 giochi per $ 4,99 al mese.Il gioco dell'aggiornamento che attira di più l'attenzione è probabilmente The Bradwell Conspiracy, di Bossa Studios, lo studio dietro I Am Bread e Surgeon ...

Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy è in arrivo la prossima settimana : The Bradwell Conspiracy dello sviluppatore A Brave Plan e del publisher Bossa Studios ha una data di uscita - o meglio, tre date di uscita. Arriverà su Steam e PlayStation 4 l'8 ottobre e il 10 ottobre e su Xbox One l'11 ottobre.Annunciato lo scorso settembre, in The Bradwell Conspiracy il protagonista si risveglia all'indomani di una devastante esplosione. Scoprendo altri sopravvissuti intrappolati dall'altra parte di una porta bloccata, il ...

Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy si mostra in un nuovo video gameplay : The Bradwell Conspiracy è l'ispirato thriller narrativo dello sviluppatore A Brave Plan e del publisher Bossa Studios in arrivo questo autunno su PC e console.Nel gioco, il protagonista si risveglia all'indomani di una devastante esplosione. Scoprendo altri sopravvissuti intrappolati dall'altra parte di una porta bloccata, il vostro personaggio dovrà comunicare usando un paio di occhiali Bradwell AR Smart, scattando foto di ciò che lo circonda ...