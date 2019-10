Salvini? Non posso stare dietro alle sue perversioni | dice Di Maio

**Russiagate : Salvini - ‘se avessi 60 mln sarei ai Caraibi - non qui’** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi…”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì sul Russiagate. “E poi -aggiunge- devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?”. L'articolo **Russiagate: Salvini, ‘se avessi 60 mln sarei ai Caraibi, non qui’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte irritato da Renzi e Salvini : 'A me non piacciono i prepotenti' : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è molto irritato dalla condotta politica dei due Matteo, Renzi e Salvini: il timore più grande, confermato da alcuni rumors, è che loro possano far cadere il governo giallorosso. Conte, sfogandosi con i suoi, dichiara che non gli piacciono i prepotenti, e nel frattempo dovrà gestire la delicata manovra economica, e scegliere il nuovo presidente del Copasir. I rischi per il governo Da Palazzo Chigi ...

Giuseppe Conte - l'irritazione per i due Mattei : "Renzi e Salvini - non sopporto i prepotenti" : Giuseppe Conte è molto irritato, questa volta la pazienza è finita. A Palazzo Chigi, il clima è teso, il premier è sempre più infastidito dai due Mattei, Renzi e Salvini, che secondo alcune fonti riportate da Il Corriere della Sera, ora vuole mettere al loro posto. "La guerra ai «due Matteo», Matteo

Lucia Borgonzoni - retroscena dal vertice tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia

Salvini - Renzi - Di Maio : non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Perché Salvini Non ha ancora perso un voto (nonostante tutto) : Ha perso il governo, non ha più la vetrina del Viminale e la nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle gode di ogni benevolenza possibile, dall'Europa ai mercati. Eppure la Lega è ancora saldamente sopra il 30% e il governo arranca nei consensi. Colpa di un’agenda ancora Salviniana, di una linea che non c'è. E di Giuseppe Conte.Continua a leggere

Non è l'Arena - Matteo Salvini lancia la sfida a Luciana Lamorgese : "Confrontiamoci in studio" : Luciana Lamorgese messa di fronte ai numeri. Matteo Salvini lancia la sfida al suo successore al Viminale: "Accetto volentieri un confronto in studio, perché i numeri sono numeri. Settembre 2018, ministro Salvini: 947 sbarchi. Settembre 2019, Lamorgese: 2500 sbarchi, quasi il triplo. Idem per ottobr

Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini : "in marcia con spirito unitario. Il Governo non dura" : Un Vertice dei tre leader di centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si è tenuto nel pomeriggio a Milano. “Il centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario” affermano in una nota congiunta, “abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di ...

Giorgia Meloni/ Come Salvini contro 5 sfere : 'fuoco e fiamme'? - Live Non è la d'Urso - : Giorgia Meloni ospite stasera di Live Non è la d'Urso: la famosa politica si scontrerà con le 5 sfere del programma di Canale 5 condotto da Carmelita.

Agenti uccisi - chef Rubio : «Poliziotti impreparati - non mi sento sicuro. Politici sciacalli». Salvini : «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...» : chef Rubio vs Matteo Salvini. Lo scontro su Twitter è senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...

Migranti : Bonetti - 'con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà mai più' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini

Governo : Salvini - ‘Conte ride e non risponde su parcelle’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Conte inizia ad essere preoccupato, ha detto ‘sì il voto in Umbria è importante ma non tanto’: te ne accorgerai, avvocato di te stesso e della tua poltrona. Peraltro ci sono delle interrogazioni parlamentari sul suo passato professionale, su alcune parcelle. Non risponde, non risponde, ride, dice che la gente gli vuole bene. Il tempo è galantuomo, caro avvocato di te stesso e della tua ...

