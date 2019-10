Reggina da record | è tra le 6 imbattute d' Italia dalla Serie A alla C

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) I vari campionati professionistici di calcio,C, sono ormai partiti da un mese abbondante ed è interessante osservare le prime statistiche. Tra le squadre più in mostra ci sono le. Sono soltanto 6 in tutte e tre le categorie professionistiche a non avere ancora mai perso. Nel weekend scorso sono infatti cadute per la prima volta, Inter, Empoli ed Alessandria. Le squadred'Restanocome detto in sei: una inA, una inB 4 e inC. Le squadre diC che ancora non hanno mai perso sono Vicenza, Padova e Reggiana (girone B) e(girone C), inB resiste ancora il solo Benevento, mentre inA resiste la Juventus che è uscita vittoriosa dal big match contro l'Inter....

LaVoceRC : Reggina-Catania 1 a 0, vittoria al Granillo per gli amaranto: record di spettatori - Foto - Gazzetta del Sud - calabriasport24 : Reggina, la sfida col Catania fa il record di spettatori - _itsmatasaucee : RT @Reggina_1914: La @GazzettaDelSud dedica una pagina alla Reggina: ?? Record di presenze sugli spalti del Granillo nelle prime giornate… -