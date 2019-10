Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Stanno arrivando segnalazioni interessanti inper quanto riguarda ilS10, considerando il fatto che lo smartphone top di gamma 2019 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento di. Il tutto, va detto, a poche ore di distanza dalla presa di posizione ufficiale da parte del brand coreano, che in mattinata ha ufficializzato i propri interventi in termini di sicurezza con il pacchetto software in questione. Cerchiamo dunque di analizzare le prime informazioni raccolte oggi 8. Cosa aspettarsi dall'aggiornamento diper ilS10 Secondo i primi feedback da parte di utenti che inquesto martedì hanno iniziato a ricevere la notifica per installare via OTA il nuovo aggiornamento per ilS10, in seguito al suo download non dovremmo andare incontro a grossi sconvolgimenti. Insomma, almeno sulla carta potrebbe ...

OptiMagazine : Rapidissimo il Samsung Galaxy S10 con la patch di ottobre: avvistamenti in Europa -