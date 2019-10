Militari dalla Cina se le proteste peggiorano Lam avverte i ribelli di Hong

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Sento fortemente che dovremmo da soli trovare le soluzioni ed è questa anche la posizione del governo centrale, ma se la situazione dovesse diventare pessima, allora nessuna opzione può essere esclusa se vogliamo cheKong abbia almeno un’altra chance”: così la governatrice Carrie Lam, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda su quale fosse il livello di disordine per poter chiedere aiuto a Pechino al fine di riportare la calma nella città scossa da quasi quattro mesi dia favore di riforme democratiche.Lam ha invitato i critici stranieri ad accettare la realtà che le violentediKong non sono più “un movimento pacifico per la democrazia”, partite a giugnocontestata legge sulle estradizioni in. Quanto all’intervento cinese, è previstocostituzione ...

