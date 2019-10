La Nba ha un grosso problema con la Cina

Fonte : agi

(Di martedì 8 ottobre 2019) La lega professionistica di pallacanestro statunitense ha cancellato un evento a Shanghai dei Brooklyn Nets poche ore prima dell'inizio previsto, senza fornire spiegazioni, dopo la controversia politica nata da un tweet del general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey, a sostegno delle proteste anti-governative di Hong Kong in corso da quattro mesi. L'annullamento dell'evento viene confermato dal South China Morning Post che cita una comunicazione via e-mail della Nba. NEW: The new owner of the Nets, Joe Tsai, has issued an open letter about the Morey situation: https://t.co/JZAy7EERQg pic.twitter.com/ffVgJMQ3Qx — Sopan Deb (@SopanDeb) October 7, 2019 I Nets avrebbero dovuto fare un'apparizione alla New World Experimental Primary School di Shanghai all'interno dell'iniziativa "Nba care Brooklyn Nets", che prevede anche altri eventi con i Los Angeles Lakers attualmente ...

