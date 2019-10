Iv | Bersani | ‘i due ‘Mattei’ provano a incorporare Berlusconi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Tutti e due i ‘Mattei’, per motivi diversi, sia Salvini sia Renzi hanno il problema di provare aBerlusconi perchè vedono che lì forse si apre uno spazio… per me è un’illusione. Intanto perchè Berlusconi non credo abbia alcuna voglia di farsi sublimare dai due Mattei ma anche perché lì, in questo centro, non c’è uno spazio politico ma solo per avventure personali”. Lo dice Pier Luigia Di Martedì su la7. L'articolo Iv:, ‘i due ‘Mattei’Berlusconi’ CalcioWeb.

Giampie47326561 : @mariamacina sembrerebbe esattamente il contrario Il nemico(neanche avversario)sembra Renzi che ha avuto l’ardire d… - GraziaC5 : @alesixties @marcodemeu Due gentiluomini non significa,infatti,essere cinici come il rignanese.qyanti ad abbaiare l… - GraziaC5 : @marcodemeu Renzi è stato 'fortunello' perché ha trovato letta e Bersani,due gentiluomini -