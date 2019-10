I 70 anni di Sigourney Weaver | l’attrice d’azione per eccellenza

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ci sono attrici che emergono interpretando le figlie o le fidanzate e poi invecchiano interpretando le mamme e le nonne.è emersa interpretando uccidendo alieni, posseduta da dèi ed è invecchiata interpretando villain, mentori, grandi vecchi di pericolose organizzazioni o dottori geniali. Riuscire ad avere una grande carriera a Hollywood tra il 1979 e il 2019 prendendosi per almeno una decade (gli‘80) i ruoli migliori, senza mai diventare la ragazza di qualcuno o la fidanzatina da conquistare era (e in alcuni casi purtroppo è ancora) eccezionale. Nessuno la ricorda quando si parla di femminismo, perché non è mai stata una grande attivista ma davvero poche come lei hanno creato nuovi ruoli e nuove possibilità dimostrando che una donnapuò incassare. Del resto allora era difficile sfondare in film romantici con un’altezza di 1,82 metri e gli ...

