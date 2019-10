Etichette green | una scelta etica che spesso non significa nulla Altro che sicurezza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Venerdì sera. Devo preparare la cena, una cosa non troppo complicata, che accontenti tutta la famiglia. Il compromesso mette insieme una piadina e delle verdure. Per cambiare un po’ apro il freezer, tiro fuori la busta di cuori di carciofi che ho comprato qualche giorno prima al supermercato. Quando faccio la spesa leggo bene tutte lee decido se comprare o meno quel prodotto. In questo caso a convincermi è la scritta “da filiera controllata”. Un claim rassicurante. Ma che cosa“filiera controllata”? E’ un’espressione che psicologicamente mi garantisce laalimentare dei prodotti acquistati e mi fa stare tranquilla sul fatto che non sia stato sfruttato il lavoro di nessuno, che non ci sia l’ombra del lavoro in nero. Ma sarà davvero così? Il termine filiera in poco tempo è entrato a far parte del linguaggio comune del consumatore, e ...

