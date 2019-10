Coccodrillo non molla il figlio | giovane padre afferra la zampa del rettile e la morde

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un uomo ha avuto al forza di lottare con un. E’ accaduto nelle Filippine. L’uomo in questione è Tejada Abulhasan e ha avuto il coraggio di contrastare ilperché il grossoaveva aggredito ildi soli 12 anni. Il ragazzino stava nuotando in un fiume con il fratello minore quando il grossolo ha aggreditondolo al braccio e trascinandolo in acqua. Il, come raccontato da “Il Daily Mail” non si è perso d’amino, ha assistito alla scena ed è intervenuto in difesa del. Prima ha colpito ripetutamente ilcon una tavola di legno, ma ilnonva la presa, poi ha deciso di utilizzare le maniere forti. L’uomo hato unadele ha iniziato arla ripetutamente. L’ardita mossa delha prodotto gli effetti sperati, ilhato la presa. Il ...

Grunf74 : @Adnkronos Lacrime di coccodrillo? Chi di mojito ferisce poi di mojito perisce! Se le opinioni venissero rappresent… - antomagro : RT @antonio_ansp: @matteosalvinimi LA MORTE DEI DUE SERVITORI NON È UN CASO MA È IL RISULTATO DEVASTANTE DI IDEOLOGIE FOLLI CHE SI SONO INF… - antonio_ansp : @matteosalvinimi LA MORTE DEI DUE SERVITORI NON È UN CASO MA È IL RISULTATO DEVASTANTE DI IDEOLOGIE FOLLI CHE SI SO… -