Buffon su Rabiot | ' Per dieci mesi non ha giocato | ci vuole adattamento per tutti'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il mercato della Juventus in estate ha regalato grandi acquisti, sul'arrivo di De Ligt pagato 75 milioni di euro, ma spiccano ovviamente i due parametro zero Ramsey e. Se il primo ha già dimostrato di essere decisivo nella Juventus (realizzando già un gol importante contro l'Hellas Verona), difficile invece sembra l'del centrocampista francese alla Juventus e al calcio italiano. Per adessohaqualche spezzone di partita e una da titolare nel match contro la Spal solo perché Matuidi è stato dovuto adattare in difesa al posto di Alex Sandro. Una partita non straordinaria del francese, che sta evidentemente pagando anche l'inattività dello scorso anno, quando per 10non hacon il Paris Saint Germain prima della scadenza del suo contratto. A difendere il francese un suo compagno anche l'anno scorso nella società francese, ovvero ...

juventusfc : @officialpes A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Rugani, Demiral, Ramsey, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Higuain #InterJuve - juventusfc : A disposizione: Buffon, Rugani, Demiral, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Dybala. #JuveB04 - antoraspa0121 : E chi rimane?? Ahah Apparte gli infortunati e i fuori rosa resteranno ad allenarsi Buffon Rugani Khedira Rabiot ????… -