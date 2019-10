Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per ilitaliano, con ildiitaliani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice deldi casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è entrato per qualche settimana in quella top ten che nessun italiano raggiungeva da quarant’anni abbondanti e un altro (Matteo Berrettini) che scalpita per prendersi il posto nell’elite a poco più di 23 anni.I due, inoltre, sono anche in battaglia tra di loro per il ruolo di miglior italiano della classifica globale, dal momento che l’uno ad oggi è numero 12 del ranking, l’altro lo segue al 13° posto. Una sfida, ammesso che di ...

OA_Sport : Tennis: è record per l’Italia, otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello… - TennisWorldit : Challenger - Caruso vince a Barcellona, è record di azzurri in Top 100 - NessabaVan : RT @CristinaNcl: Djokovic vince il torneo di Tokyo: Si prepara al meglio, dunque, Nole Djokovic alla fase finale di un'annata importante pe… -