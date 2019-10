Serata da record per Inter-Juventus | partita più vista di sempre su Sky Sport

Dopo il record di ascolti dell’ultima stagione - Fratelli di Crozza torna in prima Serata sul Nove con “The new Conte” : Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori, oltre il 5% di share), si riaccende il venerdì sera del Nove con l’attualità politica e sociale analizzata dalla satira di Maurizio Crozza, che dal 27 settembre tornerà in diretta e in prima serata con la nuova stagione di “Fratelli di Crozza”. Dopo il “The New Pope” di Sorrentino, ad anticipare il ritorno del one-man show non poteva mancare il “The New Conte” ...