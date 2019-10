Meteo | arriva il vortice artico | temporali e freddo in tutta Italia | allerta in 9 regioni

Previsioni Meteo 7 ottobre : arriva vortice ciclonico - temporali e nubifragi al centro sud : Le Previsioni meteo del 7 ottobre indicano un deciso peggioramento delle condizioni su tutto il Paese e in particolare sul centro sud e sulle Isole dove si abbatteranno violenti temporali e intensi nubifragi. il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione su alcun settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla su altre nove regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Sardegna - arriva l’Autunno : da lunedì vento e crollo delle temperature : Il weekend del 5-6 ottobre rappresenterà l’ultimo scampolo d’estate in Sardegna. Da lunedì 7 ottobre, arrivano pioggia e vento, che porteranno a un brusco abbassamento delle temperature. Sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno due giorni ancora caldi, con temperature di +27-28°C, sole e cielo sereno. Secondo gli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu, il maestrale soffierà tra i 30 e i 40km/h per quasi ...

Allerta Meteo - l’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

Previsioni Meteo 2 ottobre : arrivano piogge e freddo polare - crollo termico sull’Italia : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 2 ottobre segnalano il repentino ritorno di maltempo e freddo su tutta l'Italia con un crollo termico che in alcune regioni raggiungerà anche i dieci gradi. Tutta colpa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa accompagnata da forti venti artici che sferzeranno il Paese.Continua a leggere

Previsioni Meteo 1 ottobre - arriva il maltempo : aria artica - temporali e grandine : Secondo le Previsioni meteo, a partire da oggi nelle regioni settentrionali si faranno sentire i primi effetti della perturbazione destinata a scendere, tra domani e giovedì, verso le regioni del centro sud Italia. Il suo passaggio, oltre a causare una generale fase di maltempo, genererà anche un calo termico, temporali e grandinate.Continua a leggere

Meteo - ecco l'autunno : crollano le temperature e arrivano i temporali : Pina Francone Da martedì cambia il Meteo: termometro giù anche di dieci gradi. Il maltempo riguarderà soprattutto il Centro Italia L'arrivo di ottobre porta con sé il freddo. Dopo un settembre caratterizzato da un clima estivo, specialmente in questi ultimi giorni del mese, ecco un assaggio di autunno. Da martedì, infatti, cambia il Meteo e arriva il maltempo. Tutta colpa di una perturbazione che arriva da Nord-Ovest, che ci porta ...

Previsioni Meteo 29 settembre : oggi sole e caldo in tutta Italia - martedì arriva il freddo : Le Previsioni meteo per oggi, domenica 29 settembre, annunciano sole temperature miti, fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali. Tempo stabile e soleggiato anche nella giornata di domani, mentre da martedì ci saranno i primi segnali di un peggioramento, con piogge e temporali soprattutto al Nord.Continua a leggere

“Temporali e grandine”. Meteo - il freddo arriva in anticipo : cosa ci aspetta : Meteo, nel corso dell’imminente weekend, l’atmosfera sarà dominata da un aumento di pressione che garantirà un tempo soleggiato con clima estivo almeno fino ai primissimi giorni di ottobre, dove faranno irruzione venti freddi e precipitazioni. Il team del sito ILMeteo.it comunica che sabato 28 e domenica 29 settembre il tempo sull’Italia sarà prevalentemente soleggiato con temperature in aumento e valori massimi compresi tra 25 e 32°C su ...

Previsioni Meteo Ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - arriva la prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...

Previsioni Meteo 27 settembre : caldo e temperature estive - poi arriva il freddo : Le Previsioni di oggi venerdì 27 annunciano bel tempo su tutta Italia. L'aumento della pressione riporterà temperature sopra la media stagionale di 3-4 gradi. Sole e caldo resisteranno nel weekend, ma la prossima settimana arriverà l’autunno a causa di un vortice di aria fredda proveniente dal Nord.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo sta arrivando in Europa : mappe terribili per i primi giorni di Ottobre : Nel cuore dell’oceano Atlantico stamattina è nato il quinto uragano della stagione 2019: si chiama Lorenzo e si trova circa 1.000 km a ovest dell’arcipelago delle isole di Capo Verde, un paradiso naturale composto da 10 isole vulcaniche e abitato da oltre 500.000 persone. E’ il punto più occidentale dell’Africa, circa 500km al largo delle coste del Senegal. L’Uragano Lorenzo al momento è di 1ª categoria sulla scala ...

Meteo : aumentano le nubi oggi - arrivano piogge e locali temporali : Una blanda perturbazione atlantica sta scorrendo sull'Italia ed in particolar modo al centro-nord. Per il momento stiamo riscontrando solo un generale aumento della nuvolosità con piogge molto rare,...

Previsioni Meteo 22 settembre : arriva l’autunno - temporali e nubifragi al centro nord : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 22 settembre indicano l'arrivo dell'autunno sull'Italia annunciato da una improvvisa burrasca meteorologica con temporali, nubifragi e grandinate su tutto il centro nord. Responsabile del maltempo è un nuova forte perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'Italia.Continua a leggere

Meteo - ecco l'autunno : arrivano i temporali nel centro-nord : Allarme soprattutto in Liguria e Toscana. In serata il tempo peggiorerà anche in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.