Il sarcofago di Nedjemankh è stato restituito dagli Usa all' Egitto

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Un tesoro egiziano di inestimabile valore storico è tornato finalmente alla sua patria d'origine. Si tratta deldorato dialle autorità egiziane dal Metropolitan Museum of Art di New York. In questi ultimi anni, il reperto storico ècustodito negli Usa dopo essere uscito illegalmente dall'attraverso il mercato nero. Il ritorno del prezioso manufatto nel suo Paese originario èpossibile soltanto dopo aver appurato la falsità dei documenti registrati al momento dell'acquisto del. Per questo motivo, lo scorso febbraio era stata chiusa improvvisamente la mostra temporanea presso il Metropolitan Museum intitolata "and His Gilded Coffin". Il presidente del Met, Daniel Weiss, aveva appreso dell'inappropriata presenza dello storico feretro nella struttura di New York, e si era subito impegnato ad organizzarne il ...

GianniVaretto : RT @SkyTG24: Il Met restituisce il sarcofago di Nedjemankh all'Egitto. FOTO - FRANCESC0PAGANO : RT @SkyTG24: Il Met restituisce il sarcofago di Nedjemankh all'Egitto. FOTO - SkyTG24 : Il Met restituisce il sarcofago di Nedjemankh all'Egitto. FOTO -