“Il calcio non è sport da signorine!” | Petrachi fa dietrofront | “Chiedo scusa alle donne”

Petrachi - la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma : “Il calcio non è da signorine? Pensiero primitivo” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

“Il calcio non è un gioco da signorine” - Carolina Morace difende Petrachi : “lo direi anche io se…” : Carolina Morace dalla parte di Petrachi: l’ex calciatrice difende il direttore sportivo della Roma Nelle ultimeore non si fa altro che parlare della fraser di Gianluca Petrachi che, commentando un episodio durante Roma-Cagliari ha affermato “il calcio non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi“. Questa affermazione ha creato un po’ di scalpore, ma c’è ...

Mertens : “Il calcio in Italia è una bellissima malattia” : Dries Mertens ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il belga ha detto: “Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni mi sento napoletano. Ho tanti amici qui, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come lo fanno i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere ...

VIDEO Calcio - Antonio Conte : “Il Barcellona è forte anche senza Lionel Messi” : Vigilia di Champions League in casa Inter: Antonio Conte ha parlato come di consueto in conferenza stampa al Camp Nou, a poche ore dal big match in casa del Barcellona. Tiene banco la possibile assenza di Lionel Messi, ma il tecnico nerazzurro è lapidario: “Con o senza l’argentino cambia poco”. LA VIDEOINTERVISTA AD Antonio Conte roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Udinese-Bologna - Tudor : “Il calcio non è questione di vita o di morte”. Indicazioni importanti su Lasagna : “Gara decisiva? E’ importante ma il calcio non è questione di vita o di morte“. Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, evita di caricare troppo la sfida di domani contro il Bologna. I friulani, dopo la vittoria all’esordio col Milan, hanno raccolto tre sconfitte e un pari. A preoccupare è il dato in attacco: zero gol segnati nelle ultime tre gare. “In fase difensiva siamo tra il sesto e il settimo posto per ...

Ancelotti in conferenza : “Il calcio è questo e avremmo meritato di vincere” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza dopo la sconfitta contro il Cagliari “C’è dispiacere per un partita che era stata giocata bene e si meritava di vincere. Il calcio è questo e avremmo meritato di vincere. Di più non avremmo potuto fare. Abbiamo trovato delle difficoltà a trovare spazio nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni”. Sulla posizione di Lozano? “E’ ...

«Ramsey ha segnato - riposa in pace Mihajlovic» : bufera sugli admin della pagina Fb “Il calcio ai tempi di WhatsApp” : Uniscono il calcio e le battute macabre, tipiche del black humor, e grazie a questa attività hanno raccolto, nel tempo, oltre 45mila follower. Ora, però, i gestori di una pagina Facebook si sono ritrovati nell’occhio del ciclone, citando a sproposito la banalissima e idiota ‘maledizione di Aaron Ramsey’ e il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia. Contro il Verona, ieri pomeriggio, il gallese della ...

Simona Ventura : “Il calcio è cambiato. Io? Un soldato non un generale” : Simona Ventura intervistata da TVBlog parla del suo nuovo programma Oggi per Simona Ventura è sicuramente un grande giorno. Il suo nuovo programma sportivo La domenica Ventura è partito, a mezzogiorno, su Rai 2. Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato una interessante intervista a TvBlog durante la quale si è espressa su questa nuova avVentura […] L'articolo Simona Ventura: “Il calcio è cambiato. Io? Un soldato non un ...

Lukaku a Rolling Stone : “Il calcio è multiculturale. Il razzismo va affrontato” : Su Rolling Stone una lunga intervista a Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante dell’Inter si racconta a tutto tondo, dalle radici africane alla musica preferita, al campo, e ovviamente parla anche di razzismo. Romelu si dice orgoglioso delle sue radici africane: “Sono un fiero congolese… un fiero belga congolese. Sono molto fiero delle mie origini, del posto da cui vengo. A casa con mia mamma parlo la lingua dei miei genitori, il ...

Il calcio si stringe attorno a Cafu per la morte del figlio - il brasiliano ringrazia : “Il vostro sostegno ci rafforza” [FOTO] : La morte del figlio ha sconvolto la vita di Marcos Cafu, che ha comunque ringraziato tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero in questo difficile momento La vita di Marcos Cafu è cambiata pochi giorni fa, quando il figlio Danilo de Moraes ha perso la vita per via di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Una notizia tragica, che ha sconvolto l’intero mondo del calcio, strettosi immediatamente intorno all’ex difensore ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

La confessione del Ninja - Nainggolan svela : “Il calcio mi salva dai problemi personali. Volevo la Champions ma ho scelto Cagliari” : Radja Nainggolan trova rifugio nel calcio dai problemi personali: il ‘Ninja’ svela di aver lasciato l’Inter, seppur con il rammarico della Champions, preferendo l’abbraccio caloroso di Cagliari Il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari è stato uno dei più romantici dell’estate. Il centrocampista belga ha rinunciato a piazze ben più blasonate per ritornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel ...

José Mourinho si commuove : “Il calcio mi manca” [VIDEO] : Non siamo abituati a vederlo così. Eppure, ecco cosa succede quanto un innamorato di calcio rimane ‘fermo’ per un po’ di tempo. José Mourinho si confessa a El Chiringuito, rivelando come il calcio gli manchi. Stanno facendo il giro del web le immagini di uno Special One sull’orlo delle lacrime mentre viene intervistato. “Mi sono sempre divertito con il mio lavoro, il momento in cui sono sbarcato nel calcio ...