Diabete e glicemia | i cibi da evitare | ecco quali

Diabete e malattia renale : nuove armi terapeutiche abbassano la glicemia e diminuiscono il rischio cardiovascolare : In occasione del primo convegno nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Società Italiana di Diabetologia (SID), “Presente e Futuro dell’Approccio Integrato Nefro-Diabetologico alla malattia renale Diabetica (MRD)”, realizzato nell’ambito del 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), in corso in questi giorni a Rimini è stato presentato il paper “Storia naturale della malattia renale nei soggetti con ...

Nuovo farmaco contro il Diabete riduce la glicemia e aiuta a perdere peso : Uno studio preclinico condotto dalla Monash University in Australia ha dimostrato che un farmaco sperimentale contro il diabete ad azione multipla, riduce la glicemia senza effetti avversi su ossa e muscoli, inducendo il dimagrimento e migliorando la densità ossea. Gli scienziati australiani hanno sviluppato il farmaco a partire da un bersaglio d’azione da loro prescelto, il recettore ‘gp13’, capace di avere effetti vantaggiosi sul ...

Diabete e Malattia Renale : alcuni farmaci “abbassano la glicemia e possono ridurre la progressione verso la dialisi” : Se il Diabete è la principale Malattia cronica del mondo occidentale, la Malattia Renale Diabetica (MRD) è una delle sue maggiori complicanze a lungo termine, che arriva a colpire circa il 30% dei pazienti con Diabete di Tipo 1 (DM1) ed il 40% di quelli con Diabete di Tipo 2 (DM2). La MRD rappresenta inoltre la principale causa di insufficienza Renale terminale nel mondo, essendo responsabile di circa il 40% dei nuovi casi che arrivano in ...

Diabete : l’alimento autunnale in grado di combattere la glicemia alta : Prevenire il Diabete con un ottimo alimento autunnale: sembra infatti che i funghi siano un valido alleato nella lotta alla glicemia alta. Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse, nonché un prodotto dell’alimentazione moderna: cibi raffinati, zuccheri industriali, vita sedentaria, hanno incentivato esponenzialmente i casi di diabetici. La malattia, dal momento in cui viene diagnosticata, è raramente reversibile: ci si ...

Diabete e pre-Diabete : una nuova indicazione del valore di glicemia per scoprire chi è malato : Il Diabete è sempre più diffuso in Italia e assistere le persone con la malattia è diventato un impegno sempre più gravoso per il sistema sanitario nazionale. I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO Diabete, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA, documentano che il tasso di prevalenza totale del Diabete in Italia è pari al 6,34%. E accanto ai casi noti non rilevati da queste fonti (prevalentemente ...

Diabete e ipoglicemia - un legame pericoloso : un incubo per il 60% dei pazienti : Diabete e ipoglicemia, un ossimoro? Tutt’altro, un incubo per il 60% dei pazienti che soffre di glicemia alta. L’ipoglicemia rappresenta infatti una delle complicanze più temute e poco note. Cosa si intende quando si parla di ipoglicemia? Una ridotta quantità di zucchero nel sangue che, in concentrazioni eccessivamente basse, può causare conseguenze che possono essere letali. Non solo: si tratta di una complicanza che al Sistema ...

Terapie anti-Diabete e farmaci innovativi : il controllo della glicemia è solo il punto di partenza : Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica progressiva con alta prevalenza tra la popolazione adulta (oltre il 6 per cento). La malattia, spesso asintomatica all’inizio, è caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare complicanze vascolari che hanno un forte e deleterio impatto sulla qualità di vita del paziente, oltre a ridurne l’aspettativa di vita. “Assicurare un controllo metabolico ottimale – spiega il professor Agostino ...

Diabete - “Ipoglicemia parliamone” : ecco come ridurre ansia per malattia : Diabete, “Ipoglicemia parliamone”: ecco come ridurre ansia per malattia. Il dialogo in famiglia può ridurre l’ansia per la malattia .

Poco alcol fa bene a chi ha il Diabete - effetti su glicemia e grassi : Un consumo limitato di alcol potrebbe avere un effetto positivo sulla glicemia e sul metabolismo dei grassi, per cui sembrerebbe essere ‘lecito’ raccomandare di bere moderatamente a chi soffre di diabete di tipo 2. E’ quanto emerge da una metanalisi presentata al congresso annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) da esperti della Southeast University di Nanchino (Cina), capitanati da Yuling Chen ...

Diabete e glicemia alta : tanti “falsi miti” sulla frutta - l’elenco di quella consentita e quella da evitare : Quando si parla di frutta e Diabete spesso ci si imbatte in opinioni contrastanti su quali frutti mangiare: troppo spesso si sente ripetere che il consumo di frutta sia da sconsigliare a chi soffre di Diabete. Diabete, frutta e glicemia Secondo un approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, a firma di Francesca Morelli, il segreto per conciliare il consumo di frutta e il Diabete è selezionare quei prodotti che contengono meno zuccheri ...

Abbassare colesterolo - pressione e glicemia alta : gli alimenti “dimenticati” che combattono Diabete - ipertensione e ipercolesterolemia : Il colesterolo è presente nel sangue e in tutti i tessuti: in quantità fisiologiche è indispensabile per la costruzione di cellule sane, ma quando il colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando ...

Pressione alta e Diabete tipo 2 : un alimento a basso valore nutrizionale causa glicemia alta e malattie croniche : Le bevande, zuccherate o con dolcificanti ipocalorici, possono essere collegate a un maggiore rischio di morte per tutte le cause: la dietista dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Tiziana Casati, commenta lo studio condotto dallo Iarc e pubblicato da “Jama Internal Medicine”. E’ emerso che, rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più ...

Allerta farmaci : attenzione ad un noto antidolorifico - causa ipoglicemia pericolosa anche per chi non soffre di Diabete : Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori della Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’Università della California di San Diego, i pazienti che assumono tramadolo sono a maggior rischio di sviluppare ipoglicemia o livelli di zuccheri nel sangue eccessivamente bassi. Il tramadolo, un analgesico oppiaceo debole sintetico ad azione centrale approvato nel 1995, ha gradualmente guadagnato un uso crescente in tutto ...

Abbassa colesterolo - pressione e glicemia alta : un tubero “dimenticato” ideale per combattere Diabete e ipertensione : Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana. Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che ...