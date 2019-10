Trieste | due poliziotti uccisi | Dormite sonni tranquilli VIDEO

Sparatoria a Trieste - uccisi due agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...

Trieste - la fiaccolata e gli applausi per i due agenti uccisi : Commozione e applausi alla fiaccolata per ricordare i due agenti uccisi in questura a Trieste. Subito dopo la Santa Messa di suffragio nella chiesa del Rosario, una commovente cerimonia si è svolta nel famedio della Questura, presenti il questore Giuseppe Petronzi, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, Giuseppe Rosato e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, oltre a gente comune, ...

Due poliziotti uccisi in questura a Trieste - il killer non risponde ai giudici. Polemica sulle fondine : Alejandro Augusto Stephan Meran è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio nei confronti del piantone della questura

Trieste : convalidato il fermo dell'assassino dei due poliziotti : convalidato dal gip, che ha accolto le richieste della Procura, l'arresto di Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano accusato dell'uccisione ieri di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della Questura di Trieste. L'uomo, che si trova attualmente ricoverato e piantonato nel reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Cattinara di Trieste in terapia farmacologica, si è avvalso della facoltà di non rispondere agli ...

Agenti uccisi a Trieste - come è potuto accadere? Ci sono due domande a cui rispondere : di Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi Il dolore delle famiglie dei due giovani Agenti di polizia che hanno ieri perso la vita nell’adempimento del dovere, merita rispetto. Merita fatti e non parole. Merita provvedimenti seri e non spot pseudo elettorali. Oggi il segretario generale del Sap (sindacato autonomo di polizia), Stefano Paoloni, denuncia pubblicamente i problemi di malfunzionamento delle fondine in dotazione agli Agenti della polizia ...

Cosa si sa dell’uccisione dei due poliziotti a Trieste : È avvenuta in Questura durante un controllo su un caso di rapina: a sparare è stato un uomo domenicano che soffriva di disturbi psichici e che ora è in stato di fermo

Trieste - l’omaggio delle forze dell’ordine per i due agenti morti. Il questore Petronzi commosso : A Trieste, davanti alla questura, è stato organizzato un momento di commemorazione per i due agenti morti ieri da parte di tutte le forze dell’ordine. Le sirene di carabinieri, guardia di finanza, polizia, hanno risuonato durante il minuto di silenzio in memoria delle due vittime. Segue un lungo applauso e viene deposta una corona di fiori. Ad attendere i rappresentanti delle forze dell’ordine c’era il questore di Trieste, Giuseppe ...

La madre dell'omicida dei due poliziotti di Trieste : "Chiedo perdono" : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio - ha aggiunto commossa - cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il ...

Trieste - il dominicano ha sfilato due pistole ai poliziotti in Questura. "Fondine difettose" - cosa risulta : "La dinamica di quanto accaduto in Questura a Trieste è chiara". Secondo la ricostruzione fornita dal questore Giuseppe Petronzi a Sky Tg24, sono state addirittura due le pistole d'ordinanza delle quali si è impossessato il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne immigrato regolare che

In Questura a Trieste per un furto ruba la pistola d’ordinanza e ammazza due poliziotti : L’omicida, 29 anni di origini domenicane, è affetto da disagio psichico. Era stato denunciato dal fratello che poi l’ha aiutato a fuggire: arrestati