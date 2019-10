Pareggi per le romane contro Bologna e Cagliari

Risultati Serie A live - 7^giornata : Atalanta da impazzire - Pareggi per Lazio e Roma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

Risultati Serie A 7ª Giornata – Tris Atalanta - Pareggio amaro per Lazio e Roma : Vittoria casalinga dell’Atalanta, pareggi per Lazio e Roma: i Risultati della 7ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Spal, Verona e Milan nei tre anticipi del sabato, la settima Giornata di Serie A prosegue con le sfide della domenica. Il successo della Fiorentina contro l’Udinese, firmato Milenkovic, fa da apripista ai 3 match del pomeriggio che vedono impegnate 3 squadre in lotta per un posto in Europa. L’Atalanta vince ...

Risultati Bundesliga - 7^ giornata : tonfo Bayern - solo un Pareggio per il Dortmund - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla settima giornata. Turno che si è aperto, come di consueto, venerdì con l’anticipo tra Herta e Fortuna Dusseldorf. Vittoria per 3-1 per la squadra di Berlino. Clamoroso tonfo del Bayern Monaco che perde davanti al pubblico amico, contro l’Hoffenheim finisce 1-2, solo un pareggio del Dortmund sul campo del Friburgo. Tre le ...

Risultati Liga - 8^ giornata : solo un Pareggio per il Betis - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga spagnola, dopo una tre giorni di coppe europee dai Risultati alterni per le squadre iberiche. Betis-Eibar finisce in parità, sabato si giocano quattro partite, con il Real Madrid impegnato in casa contro il sorprendente Granada. Domenica il resto del turno con l’Atletico Madrid che fa visita al Valladolid, chiude in serata il big match Barcellona-Siviglia. Il programma ...

Risultati Bundesliga - 6^ giornata : solo un Pareggio per il Dortmund - ok il Bayern - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla sesta giornata. Il programma si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Vittoria ospite per 2-1, ancora in gol l’ex Milan André Silva. Sabato alle 15,30 colpo grosso dello Schalke 04 che sorprende il Lipsia in trasferta, bene anche il Bayern Monaco che ha ottenuto tre punti preziosi ...

Volley - Europei 2019. Francia e Serbia : finale in palio e anticipo di sPareggio per Tokyo? : Per Parigi e anche un po’ per Tokyo 2020. Francia e Serbia iniziano stasera la lunga battaglia che si concluderà a gennaio nel torneo di qualificazione olimpica con l’ultimo posto in palio per in torneo a cinque cerchi. Per ora ci si gioca “solo” l’Europeo e di fronte ci sono due squadre imbattute che si aggrappano a questo match per salvare una stagione fin qui piuttosto negativa. I favori del pronostico vanno alla Francia ma questo Europeo, ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa. Granata a caccia del Pareggio - rossoneri per il raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d’angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell’esterno. 48′ Baselli cerca una ...

DIRETTA/ Chievo Pisa - risultato finale 2-2 - video DAZN : Dickmann per il Pareggio! : DIRETTA Chievo Pisa streaming video DAZN: risultato live del match della quarta giornata del campionato di Serie B che sta cominciando al Bentegodi.

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella Pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

VIDEO Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions League : highlights - gol e sintesi. Olayinka gela San Siro - Barella Pareggia nel recupero : L’Inter ha pareggiato contro lo Slavia Praga per 1-1 nella partita d’apertura della Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto terribilmente contro l’avversaria sulla carta più debole del girone e ora la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza si fa difficile. I padroni di casa hanno faticato in fase di costruzione di gioco, hanno avuto ...

Diretta/ Pergolettese Arezzo - risultato finale 1-1 - : Pareggio di Bortoluz : Diretta Pergolettese-Arezzo streaming video e tv, quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone A

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Anish Giri si salva per il rotto della cuffia negli sPareggi del secondo turno - avanza anche Ding Liren : Con la disputa di 15 tie-break si sono concluse le sfide di secondo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk. 17 si erano concluse già ieri dopo le due partite a cadenza classica. Degli odierni 15 spareggi, 13 si sono decisi dopo le prime due partite di giornata a gioco rapido, 25 minuti per giocatore più 10 secondi di incremento a ogni mossa. Si sono qualificati, tra gli altri, il cinese Ding Liren, ...

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un Pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

LIVE Italia-Grecia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Quanta sofferenza per gli azzurri che Pareggiano il conto : 25-23 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Juantorena ma Quanta fatica!!! Attacco vincente da zona 4 dell’azzurro ma questa Italia è troppo brutta per essere vera 24-23 Mano out di Zaytsev da seconda linea 23-23 Ancora ace di Koumentakis. Italia inguardabile in ricezione e a muro oggi… 23-22 Ace di Koumentakis 23-21 Primo tempo di Petreas. Grecia perfetta in ricezione 23-20 Vincente la parallela di ...