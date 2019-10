Netflix sbarca su Sky Q | dal 9 ottobre film e serie tv tutti in un unico posto

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Conto alla rovescia per l’accordo Sky-: il 9inizierà ufficialmente la partnership. Ma cosa cambierà per i telespettatori? I contenuti di Sky e disaranno visibili attraverso unbox (Sky Q) e per gli abbonati al servizio sono previsti prezzi vantaggiosi.Grazie alla nuova offerta Intrattenimento plus, che uniscea Sky TV e Sky Famiglia, i clienti Sky Q potranno trovare le novità del momento e per la prima volta passare comodamente da unasu Sky a unasu: 1994 e La Casa di Carta, The Young Pope e Stranger Things, Gomorra e Narcos, Chernobyl ed Elite saranno per la prima volta uno accanto all’altro nella home di Sky Q, sia nella sezione My Q, che in quellaTV.Dal 9i clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia potranno già sottoscrivere l’offerta al prezzo di 9,99 in più ...

