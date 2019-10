Nadia | un reparto dell’ospedale con il suo nome La madre si commuove

Fonte : dilei

(Di domenica 6 ottobre 2019) La morte diToffa ha scosso tantissime persone, e presto le sarà reso omaggio per il suo impegno a favore degli abitanti di Taranto, in particolare dei più piccoli. La notizia, arrivata in queste ore, ha commosso il web e la mamma della giornalista ha avuto modo di commentare con toccanti parole. Tutto ha avuto inizio un po’ di tempo fa, quando una ragazza diAlessandra Marotta ha deciso di lanciare una petizione online per far sì che rimanga un ricordo tangibile degli sforzi della Toffa, compiuti indi un sentire che ben presto ha travalicato i confini professionali ed è diventata una battaglia personale. La giornalista bresciana aveva infatti preso a cuore il caso dell’Ilva di Taranto e di coloro che abitano in quelle zone altamente inquinate, rischiando la salute e talvolta la vita stessa. Per lungo tempo la Iena si era battuta per aiutare tutti coloro in ...

LecceSette : Reparto di Oncologia intitolato a Nadia Toffa, la mamma: 'Grazie per la vostra forza' - BRATTOLIFRANCES : Intitolato a Nadia Toffa il reparto di Oncologia pediatrica di Taranto: via libera dopo 90mila firme - martino311280 : RT @matteogentileMF: #NadiaToffa: a lei sarà intitolato il reparto di Oncoematologia di Taranto - La condivisione è gradita - Metti un like… -