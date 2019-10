Marco Columbro litiga con Barbara D’Urso | “Ti strappo il vestito!”

Mattino 5 - Marco Columbro a Federica Panicucci : “Se mi fai parlare!” : Federica Panicucci zittita a Mattino Cinque da Marco Columbro che sbotta in diretta Nella puntata di Mattino 5 di giovedì 3 ottobre Federica Panicucci ha deciso di affrontare il tema dell’esistenza degli ufo con numerosi ospiti in studio. Tra questi anche Marco Columbro, attore e conduttore televisivo che negli anni novanta è stato legato artisticamente a Lorella Cuccarini con la quale ha condotto numerosi programmi di grande successo. Nel ...

Marco Columbro - la confessione a Lorella Cuccarini : “Ti ho regalato rose rosse tutte le mattine per 15 anni” : Marco Columbro è stato ospite de La Vita in Diretta su Rai 1 dove è stato intervistato da Lorella Cuccarini, con cui tra gli anni ’80 e ’90 ha presentato diverse edizioni di Buona Domenica. E così, a sorpresa, il conduttore le ha fatto una confessione: “Ti ho regalato rose rosse tutte le mattine. Le lasciavo in camerino e l’ho fatto per ben 15 anni“, ha detto, lasciando la showgirl di stucco. “Tutti pensavano che io ...

