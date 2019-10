Maltempo in Liguria | a Genova scattano divieti per venti forti

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019) A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani, entrano in vigore le ordinanze del sindaco diche dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumita’. Lo spiega il Comune in una nota. In particolareil divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di lunedi’ 7 ottobre; chiusura al pubblico, di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita’ e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attivita’ ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso; chiusura al ...

savonanews : Il maltempo pronto a fare nuovamente capolino sulla Liguria - infoitestero : Torna il maltempo in Liguria, mercoledì allerta gialla su Centro e Levante - m5s_liguria : “Il 2019 è un anno nero per l’apicoltura della nostra regione e di conseguenza per la produzione di miele in Liguri… -