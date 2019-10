La fidanzata di Matteo | Troppo presto la vita ti ha portato via da me

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Francesca Bernasconi In un lungo post su Facebook, ladi uno dei due poliziotti morti nella sparatoria a Trieste, lo ricorda: "Mi hai cambiato la. Ti amo e ti amerò per sempre" "Ti amo e ti amerò per sempre". Così Valentina Saponaro ha ricordato il suo amato, in un post su Facebook. Ladi uno dei poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste, ha deciso di condividere una loro foto insieme, accompagnata da parole di amore, dolore e saluto. "Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente. Mi hai cambiato lae hai continuato a farlo giorno dopo giorno". Sono queste le prime parole che Valentina a dedicato aDemengo. L'agente aveva appena compiuto 31 anni e insieme alladi 25 aveva iniziato a pensare a progetti di: "Avevamo così tanti progetti in serbo per noi, una casa, un figlio e il matrimonio". Ma, ...

Corriere : Valentina, la fidanzata di Demenego: «La vita ti ha portato via da me troppo, troppo pr... - MorosiSilvia : Trieste, la fidanzata di Matteo Demenego: «La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto» - italia_filippo : RT @ChiaraPottini: Trieste, la fidanzata di Matteo Demenego: «La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto» - -