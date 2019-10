James Middleton conferma il fidanzamento con Alizee Thevenet | «Ha detto oui»

James Middleton - uno zaffiro per chiedere la mano ad Alizee Thevenet (che ha detto «sì») : James Middleton , il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor James Middleton , il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor James Middleton , il «bello» del matrimonio di Gabriella Windsor James Middleton , il «bello» del matrimonio di Gabriella WindsorNon avrà un valore storico come quello che Carlo d’Inghilterra (senza troppa convinzione) regalò a Lady Diana, oggi al dito della nuora Kate Middleton , ma è certo che all’anulare di ...

James Middleton e la passione per i cani : sul red carpet sfila con la cocker Ella - : Marina Lanzone Il fratello minore di Kate e Pippa ha una grande passione per i cani: ha 5 amici a quattro zampe. Proprio loro lo hanno aiutato a guarire dalla depressione “Trovo più facile, a volte, parlare con i cani piuttosto che con gli umani”, a parlare è James Middleton, il fratello minore di Kate e Pippa. Il 31enne ha ben cinque cani, gestisce un allevamento ed è ambasciatore di Pets As Therapy, l’organizzazione benefica ...