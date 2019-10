Domenica In | Mara Venier gli mostra un video e Pierluigi Diaco scoppia in lacrime | il

PIERLUIGI DIACO/ 'Mara Venier? Nei momenti difficili lei c'era' - Domenica In - : PIERLUIGI DIACO a Domenica In svela perché il suo rapporto con Mara Venier è così speciale. Il lavoro, il successo e i ricordi della sua...

Serena Rossi a Domenica In - Mara Venier : “Tutto così monotono qui!” : Mara Venier scherza con Serena Rossi: “Qui a Domenica In non succede mai nulla” Puntata come al solito intensa e divertente quella di Domenica In di oggi: dapprima c’è stata l’intervista a Gabriel Garko e in seguito è entrata in studio l’attrice e conduttrice Serena Rossi, molto legata alla Rai e soprattutto a Mara Venier. Proprio quest’ultima ha scherzato dicendo: “Qui non succede mai nulla! Tutto ...

Domenica In - Mara Venier a Gabriel Garko : “Hai detto che Gabriele Rossi è una persona speciale”. Lui : “Non faccio male a nessuno a tenere per me le cose private” : Gabriel Garko ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica in di Domenica 6 ottobre si è aperto con la conduttrice e ha raccontato molte cose della sua vita. Ha commentato infatti il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip secondo il quale l’attore si sarebbe sposato in gran segreto con Gabriele Rossi. Dopo che Mara gli ha mostrato un video di un’intervista di qualche tempo fa, sempre a Domenica In, nel ...

Domenica In - Gabriel Garko da Mara Venier : "Un amico molto speciale" - la domanda sulla presunta omosessualità : Nel salotto di Domenica In c'è Gabriel Garko e la padrona di casa Mara Venier non si sottrae alla domanda che molti telespettatori vorrebbero porre da tempo al bellissimo attore. "Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero - spiega Garko -. Non ho vissuto a fondo la mia vita privata, ora vogl

Mara Venier : “Fumi le canne?!”. Garko imbarazzato a Domenica In : Domenica In, Mara Venier imbarazza Gabriel Garko: “Ti fumi le canne?!” Gabriel Garko è stato il primo ospite della quarta puntata di Domenica In. Intervistato da Mara Venier, l’attore ha parlato della sua vita professionale e privata, dei suoi nuovi progetti e delle sue paure. Ad un certo punto dell’intervista, però, parlando di vizi, Gabriel ha ammesso di averne uno, ovvero quello di fumare, ma non le ...

Domenica In/ Ospiti : Gabriel Garko - Serena Rossi e Pierluigi Diaco da Mara Venier : La quarta puntata di Domenica In si aprirà ancora una volta a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ecco gli Ospiti.

MARA VENIER/ Le accuse di Javier Rigau e la difesa di Barbara d'Urso - Domenica in - : MARA VENIER è ritornata la regina della Domenica pomeriggio. La conduttrice di Domenica in non è però apprezzata da tutti

Domenica In - Maria De Filippi rifiuta di telefonare a Mara Venier : grosso caso in Rai - "colpa" della Carlucci : Gli effetti collaterali della battaglia tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con le accuse di plagio a Ballando con le stelle che si sarebbe concretizzato ad Amici Celebrties, li pagano anche Domenica In e Mara Venier. Dopo le accuse di Milly, con la diffida - che lei non definisce tale - a Medias

Anticipazioni Domenica In 6 ottobre : tutti gli ospiti di Mara Venier : Mara Venier, ospiti e Anticipazioni Domenica In del 6 ottobre: arrivano Gabriel Garko e Rossi Torna il 6 ottobre l’appuntamento con una nuova puntata di Domenica In all’insegna del calore e dell’atmosfera colloquiale con Mara Venier. Una nuova puntata che sarà caratterizzata da un gossip che sta circolando in maniera anche insistente negli ultimi giorni. A Domenica In Gabriel Garko e Gabriele Rossi faranno una clamorosa ...

Domenica In - Mara Venier e quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'

Domenica In Stefano De Martino intervista frizzante con Mara Venier : Stefano De Martino è stato ospite a “Domenica In” dove, per l’ennesima volta, ha ribadito il suo amore per Belen: «Ogni volta che vengo da te racconto di quanto io sia innamorato». L’intervista parte dopo una carrellata di immagini delle precedenti ospitate. «Ho passato un’estate di relax, mare e famiglia. Il resto lo potete immaginare da soli», racconta il ballerino dalla sua poltrona. «Il bambino? Cresce velocemente. Santiago ...

Domenica In - il big di Mediaset da Mara Venier : neanche la malattia è riuscito ad aggredire la Lollobrigida : Una proposta: perché, al posto del famoso cavallo di Viale Mazzini, non viene messa una statua che raffigura Luca Zingaretti nei panni di Montalbano? Visti i successi che da sempre Montalbano ha su Raiuno, vuoi con i nuovi episodi ma anche con le repliche al secondo o terzo passaggio, il famoso Comm

Domenica In - Maurizio Costanzo si confessa da Mara Venier : "Ecco come vorrei morire" : "vorrei morire con la mia mano nella mano di Maria De Filippi". Maurizio Costano si confessa durante una intervista con Mara Venier a Domenica In, su Rai Uno. "Siamo sposati da ventiquattro anni. Questo è l'unico mio matrimonio che ha retto. Sono stato sposato quattro volte. Sono in debito con lei p

