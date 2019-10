Di Lorenzo | “Dobbiamo giocare palla a terra e provare a sbloccare il risultato”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Nell’intervallo di Torino-Napoli Giovanni Diha parlato ai microfoni di Sky: “Dobbiamo continuare così, a. Anche se il campo non è dei migliori. Dobbiamo continuare a fare le cose che chiede il mister eil risultato”. Il campo sembra complicare le azioni di gioco. I giocatori a tratti scivolano. Continua Di: “Dobbiamo stare attenti dietro pera fare male davanti. E’ una partita difficile. Il Torino in casa è una squadra tosta ma noi dobbiamo mettercela tutta”. La partita è ancora ferma sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli dovrà cercare diil risultato ad ogni costo per portare i tre punti a casa. L'articolo Di: “Dobbiamoil risultato” ilNapolista.

