CorSport | a Torino con il 4-3-3 Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus

CorSport : Mertens insegue Maradona. Hamsik raggiunse Diego proprio a Torino : Dries Mertens è a un gol soltanto da Maradona. Ne ha segnati 114. Potrebbe raggiungere Diego a 115 proprio domani, nella trasferta di Torino. E sarebbe una curiosa coincidenza, scrive il Corriere dello Sport. perché proprio Hamsik, altro storico del Napoli al cui inseguimento è lanciato il folletto belga, raggiunse il record di Maradona proprio a Torino. Era il 16 dicembre 2017. Torino-Napoli all’epoca si chiuse con la vittoria del Napoli per ...

CorSport : il Torino tra le prede preferite di Zielinski. In carriera ha segnato ai granata 3 gol : Tra le prede preferite di Piotr Zielinski c’è proprio il Torino che il Napoli incontrerà domani in trasferta. Ai granata il polacco ha segnato tre gol. Ha segnato di più soltanto al Milan (4), scrive il Corriere dello Sport. Con ogni probabilità sarà in campo domani all’Olimpico Grande Torino, in mediana. Un pezzo pregiato ma “incompiuto”, scrive il quotidiano sportivo. Utilizzato come playmaker da Ancelotti con diversi partner ha soddisfatto. ...

CorSport : Insigne c’é. Domani il capitano sarà titolare a Torino : Il turno di panchina per richiamare all’ordine Lorenzo Insigne ha sortito i suoi effetti. Il Corriere dello Sport scrive che Insigne è stato perdonato e che Domani, contro il Torino, sarà sicuramente in campo da titolare. Salvo imprevisti, naturalmente, che però non dovrebbero esserci. Lorenzo c’è. titolare: come in un certo senso aveva fatto capire Ancelotti a Genk. Caso chiuso, verrebbe da dire, salvo sorprese. Salvo stravolgimenti che non ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

CorSport : Torino-Napoli - emergenza difesa. Di Lorenzo a sinistra o al centro? : Contro il Torino le prime difficoltà da risolvere riguardano la difesa. Maksomovic è fuori uso per infortunio, Koulibaly per squalifica. Anche Mario Rui è indisponibile. A Torino toccherà a Ghoulam prendere il posto del portoghese. Per il resto, il Corriere dello Sport ipotizza che a destra venga confermato Di Lorenzo, che finora ha sorpreso con prestazioni positive sia in campionato che in Champions. Mentre centrali di difesa saranno Luperto e ...

CorSport : la difficoltà nelle cessioni per la Juve è che a Torino i calciatori stanno troppo bene : Roberto Perrone sul Corriere dello Sport commenta il fatto che l Juve non sia riuscita a smaltire i suoi esuberi nel corso del mercato ad abbia dovuto escludere nomi come Can e Mandzukic dalla lista Champions. L’unico che gli è riuscito di eliminare è stato Chiellini che invece sarebbe stato di sicuro importante per la difesa ella Juve. Una vera disfatta per i bianconeri e una bocciatura per paratici, ma Perrone prova a spiegare il perché ...

CorSport : Il Torino spera nel last minute per Verdi : Cairo non ha perso le speranze di portare al Torino Simone Verdi. Adesso spera in un last minute. L’accordo con il Napoli era del resto già stato raggiunto settimane fa. Il Napoli, però, ha bloccato l’affare. Non vuole rimanere sguarnito in attacco dopo la cessione di Ounas al Nizza. Ancelotti e De Laurentiis hanno dunque deciso di trattenere l’attaccante. Il Torino, però, non dispera e confida in un cambiamento di idea ...

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

CorSport : Il Torino aspetta Verdi : il club pronto a dargli ciò che vuole : Simone Verdi è nel limbo del mercato. Il Napoli ha concluso la trattativa con il Torino, ma non può vendere il suo attaccante se prima non concretizza gli affari in corso, che si chiamino Lozano o James. De Laurentiis e Cairo, scrive il Corriere dello Sport, si sono però portati avanti. Manca solo la firma sul contratto di trasferimento. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri 10 per il riscatto tra due anni oppure la divisione a metà ...