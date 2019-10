Con Huawei HiCar è possibile controllare l’auto dallo smartphone

Ufficiali alcuni problemi per Huawei P30 e P30 Pro Con la seConda beta EMUI 10 : occhio a SafetyNet : Ci sono alcune novità importanti che oggi 5 ottobre dobbiamo prendere in esame per gli utenti che dispongono di un Huawei P30 o di un P30 Pro. Mi riferisco a quelli che hanno installato l'aggiornamento con EMUI 10 in versione beta nelle ultime settimane, essendo sorta la necessità di dare continuità a quanto vi abbiamo riportato un paio di giorni fa sulle nostre pagine. In quel frangente, infatti, abbiamo iniziato a parlarvi degli effetti della ...

Problemi per alcuni Huawei P30 Pro - che non riesCono a superare il SafetyNet : Nelle ultime ore diversi possessori di Huawei P30 Pro stanno riscontrando Problemi con il proprio terminale. In particolare non è possibile superare il SafetyNet, il servizio di Google che verifica l’utilizzo di software originale e certificato. Huawei è al corrente del problema ed è già al lavoro con Google per trovare una rapida soluzione al problema. Al momento sono pochi gli utenti che stanno riscontrando il malfunzionamento, tutti con ...

Intenso weekend Con le offerte Unieuro per Huawei P30 Pro e Galaxy S10 : prezzi fino al 6 ottobre : Saranno disponibili fino a domenica 6 ottobre alcune offerte Unieuro davvero interessanti per gli utenti che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10. La nota catena, dunque, ha deciso di dare continuità al volantino che abbiamo trattato sulle nostre pagine poche settimane fa, anche se in quel caso il focus si era spostato su modelli di fascia media secondo il ...

Buoni risContri per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro - già sulla buona strada? : L'aggiornamento beta EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro in Italia come procede? Il firmware appena sbarcato nel nostro paese anche in una sua seconda versione migliorativa svolge bene il suo lavoro o presenta più di qualche bug? sulla base delle testimonianze raccolte tra i nostri lettori possiamo presentare una sorta di bollettino relativo proprio a questa fase di test e le notizie al riguardo sembrano essee abbastanza poitive. La beta EMUI ...

Sta per arrivare un gioiellino Huawei Con fotocamera super a prezzo davvero piccolo : Arrivano in queste ore delle indiscrezioni davvero interessanti per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani su un nuovo gioiellino Huawei. Si tratta di uno smartphone che potrebbe fare a breve il proprio esordio sul mercato a stretto giro, con una caratteristica ben precisa. L'idea del colosso cinese, infatti, è quella di puntare su un dispositivo in grado di fare la differenza sul fronte fotocamera, senza richiedere una spesa ...

EMUI 10 beta Con Android 10 inizia a farsi largo su Huawei Mate 20 e Nova 5T : Proseguono i lavori di perfezionamento dell’aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 e la versione beta dell’update, già rilasciata per gli utenti cinesi, si appresta ad arrivare anche nelle Filippine. Ricordiamo che il colosso cinese ha avviato le registrazioni per aderire al programma di beta testing di EMUI 10 in vari Paesi e pare che le operazioni stiano procedendo spedite. Per quanto riguarda le ...

Svendita perfetta per Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite Con le offerte Vodafone di ottobre 2019 : Ci sono alcune offerte Vodafone davvero aggressive da prendere in considerazione oggi 2 ottobre, nel caso in cui abbiate deciso di acquistare i vari Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. In particolare, dopo le promozioni trattate sulle nostre pagine la scorsa settimana, questo mercoledì abbiamo ritenuto opportuno tornare sull'argomento in modo che tutti possiate muovervi in piena consapevolezza. A tal proposito, ci sono due cose da sapere. Le ...

Chiusa la scappatoia per i Huawei Mate 30 Con i servizi Google - stop LZ ZPlay : Una controversa partenza quella dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, non c'è che dire: i due top di gamma presentati lo scorso 19 settembre senza servizi Google e Play Store sono, per il momento, commercializzati solo in Cina ma pure gli esperti avevano già trovato una scappatoia per garantire sui device tutti gli strumenti di Big G, compreso il Play Store, grazie a LZPlay. Ebbene, proprio questa strada è stata brutalmente interrotta. John Wu, ...

Anche in Italia la seConda beta EMUI 10 sui Huawei P30 - quali miglioramenti? : Si registra un deciso passo in avanti per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 in Italia, proprio in queste ore. Un secondo rilascio dell'aggiornamento sperimentale è appena giunto sulla serie Anche entro i nostri confini dopo aver fatto capolino in Europa nella giornata di ieri. Buon per tutti i possessori della serie che potranno beneficiare senz'altro di un'esperienza migliorata sotto più aspetti. Il firmware per il quale stanno giungendo ora ...

Già in miglioramento EMUI 10 in beta per Huawei P30 Pro : seCondo rilascio in corso : Stanno arrivando alcune segnalazioni interessanti oggi 30 settembre per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P30 Pro e che, più in generale, stanno seguendo con interesse l'evoluzione di EMUI 10 in versione beta. Dopo avervi parlato dell'ampliamento del programma con l'aggiunta di nuovi potenziali iscritti, come avrete notato dall'approfondimento portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, questo lunedì diventa molto ...

Rilancio prepotente per Huawei P30 Pro e S10e oggi 30 settembre Con offerte Amazon : prezzi top : Il mese di settembre si chiude con alcune occasioni particolarmente interessanti per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone Android, come si potrà notare questo lunedì tramite le offerte per Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e. In attesa del Black Friday 2019, in arrivo tra poco meno di due mesi, all’interno dello store Amazon già in questo periodo è possibile sfruttare delle offerte molto interessanti per chi guarda sempre con ...

A prezzo speciale i Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Con Vodafone - fino ad esaurimento scorte : Vodafone si dimostra sempre in grande fermento, anche per quanto riguarda i prezzi dei vari smartphone del suo catalogo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione è in continuo divenire, e quello che vale oggi potrebbe non valere domani, e così via dicendo. Le indicazioni che stiamo per fornirvi sono da ritenersi valide solo per alcuni clienti, ovvero per tutti quelli che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'apposito SMS informativo, ...

