Chiofalo e Fiordelisi | svelati incontri segreti | accuse | chiarimenti e confessioni

Amedeo Venza : 'Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme' (RUMORS) : La rottura tra Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi non sarebbe mai avvenuta e a quanto pare sembrerebbe una situazione creata ad hoc per pura visibilità. Oggi, alcuni dubbi sulla fine della loro relazione sarebbero venuti alla luce proprio grazie ad Amedeo Venza che ha pubblicato alcune Instagram Stories. Infatti, secondo il noto influencer Francesco e Antonella sarebbero tornati insieme da tre settimane e che avrebbero preso in giro il ...

Francesco Chiofalo invita i suoi followers ad aiutarlo per riconquistare Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo le sta provando tutte, in un modo o un altro sta cercando di ricucire uno strappo difficile da ricucire dopo il presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi, notizia arrivata poco più di un mese fa con un'Instagram Story della ragazza che rivelò di aver scoperto tutto.A distanza di settimane, Lenticchio non sembra voler mollare la presa. Dal giorno dopo la fine della relazione le ha provate tutte tra dediche ...

Francesco Chiofalo lancia l'hashtag per Antonella Fiordelisi : #perdonafrancesco : E’ disperato “Lenticchio” alias Francesco Chiofalo, l’amore della sua vita Antonella Fiordelisi, non vuole perdonarlo dal tradimenti che ha scoperto, e nonostante siano passate parecchie settimane, continua a cercare una soluzione per riavvicinarsi a lei . Ma cosa è successo tra i due? E’ opportuno ricordarlo. Francesco e Antonella entrambi provenienti da Temptation Island 4 si sono fidanzati a maggio, ma dopo qualche tempo di grande amore ...

Francesco Chiofalo - la proposta ai fan/'Convincete antonella fiordelisi a perdonarmi' : Francesco Chiofalo chiede l'aiuto dei fan per riconquistare antonella Fiordelisa e lancia l'hashtag #perdonaFrancesco : 'fate un video come vi pare'

Grande Fratello Vip 4 : Chiofalo - Fiordelisi - Riccardi e Daffrè di U&D tra i nomi del cast : Il blog "Vicolo delle News" ha diffuso un'indiscrezione molto interessante sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip: pare che gli autori stiano per chiudere il cast del reality, e che l'ultima parola su alcuni ballottaggi spetterebbe ad Alfonso Signorini. Nella Casa più spiata d'Italia, potrebbero entrare tanti ex volti di Uomini e Donne: dal "Cobra" Lorenzo Riccardi al simpatico Mariano Catanzaro, fino ad arrivare alla chiacchierata coppia ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena : “Abbiamo pianto” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena assieme: “Abbiamo pianto tutti e due” Non è ancora finita la soap opera sentimentale tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Poche ore fa i due, dai propri profili social, hanno fatto sapere di essersi rivisti a Salerno, di aver cenato assieme e di essersi entrambi abbandonati al pianto. […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a cena: “Abbiamo ...

Francesco Chiofalo - incidente al piede/ 'Discutevo con Antonella Fiordelisi e..' : Brutta botta al piede per Francesco Chiofalo. Su Instagram svela che 'Ero al telefono con Antonella Fiordelisi e preso dalla discussione...'

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi - nuovo scontro : "Mi ha augurato la morte" - "Ma devi farti curare!" : Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, e la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, stanno continuando a dirsene di ogni, attraverso, ovviamente, i social network.Tutti i tentativi dell'ex fidanzato di Selvaggia Roma di ricucire i rapporti con la sexy-schermitrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non sono andati a buon fine e, tramite Instagram Stories, Francesco ha anche svelato nei dettagli come si sarebbe ...

Antonella Fiordelisi - l'incontro con Francesco Chiofalo finisce male : 'Fatti curare' : Il tanto atteso incontro tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi c'è stato: ieri, 17 settembre, i due hanno pranzato insieme a Salerno dopo un lungo periodo di "gelo". Dopo che il romano ha raccontato a modo suo il faccia a faccia che ha avuto con l'ex fidanzata, quest'ultima ha sbottato su Instagram quando gli ha sentito dire che gli avrebbe augurato la morte. Le possibilità che la coppia si ricongiunga, al momento sono davvero ridotte al ...

Francesco Chiofalo - verità incontro Fiordelisi : “Ha detto che devo morire” : L’incontro di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: adesso parla lui, raccontando la sua versione dei fatti Francesco Chiofalo ha adesso spiegato che non c’è stato un vero e proprio incontro con Antonella Fiordelisi. Come mai? Lei – a detta sua – lo avrebbe riempito d’insulti e lui non avrebbe quindi avuto la possibilità di dare […] L'articolo Francesco Chiofalo, verità incontro Fiordelisi: “Ha ...

Chiofalo e Fiordelisi : arriva la decisione definitiva sulla love story : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: le ultime parole confermano la decisione definitiva Sembra proprio che Antonella Fiordelisi abbia messo definitivamente la parola fine alla sua storia d’amore con Francesco Chiofalo. Si sono lasciati ormai da qualche settimana, quando l’ex tentatrice di Temptation Island veniva a conoscenza di un presunto tradimento da parte di lenticchio. La […] L'articolo Chiofalo e Fiordelisi: ...

Temptation island - Chiofalo torna a Salerno e per la Fiordelisi - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation island vip, Francesco Chiofalo, figura in un video inedito, che lo immortala mentre stringe tra le mani un mazzo di rose rosse. E, dalle ultime parole di Antonella Fiordelisi, sembra che la situazione non si possa risolvere Continua a tenere banco nel mondo del gossip il tradimento che Francesco Chiofalo avrebbe inferto alla sua ragazza, Antonella Fiordelisi, con Aurora Ciorbi. Quest'ultima ...

Chiofalo a Salerno - Antonella Fiordelisi finalmente parla : “Non come prima” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi news, l’incontro è avvenuto davvero? Le parole della ragazza spiegano qualcosa in più Sappiamo bene tutti che Francesco Chiofalo è ritornato a Salerno per riconquistare il cuore di Antonella Fiordelisi. È riuscito nell’impresa? Sembra proprio che l’incontro sia avvenuto e lo si può ben capire dalle ultime risposte della Fiordelisi […] L'articolo Chiofalo a Salerno, Antonella ...

Chiofalo-Fiordelisi : lui a Salerno per chiarire con l'ex fidanzata : La resa dei conti tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbe avvenire a breve. Stando ad alcune indiscrezioni, il personal trainer sarebbe andato a Salerno per fornire la sua versione dei fatti alla schermitrice. D'altro canto pare che la Fiordelisi si sia decisa ad incontrare il suo ex fidanzato. Francesco Chiofalo - ricordiamo la vicenda - è stato investito da una vera e proprio bufera, da quando una delle sue ex fidanzate ha ...