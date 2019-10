Atletica | Davide Re | “Devo chiedere scusa ai ragazzi | oggi ero un po’ stanchino”

Atletica - Mondiali 2019 : Italia sesta con la 4×400 - non funziona l’esperimento Davide Re al lancio. Vincono gli USA : Sesto posto per l’Italia nella finale della 4×400 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, la staffetta del miglio maschile ha chiuso la rassegna iridata a Doha (capitale del Qatar) e la nostra Nazionale ha ottenuto un onorevole piazzamento anche se non si è mai rimasti nel cuore della corsa. Il piazzamento è di prestigio ma c’è qualche perplessità perché è stato schierato Davide Re in prima frazione e non in ultima, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Delude Luminosa Bogliolo : ultima in semifinale. Davide Re trascina la 4×400 - c’è Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41: Partiti 18.38: Al via tra poco i 1500 uomini con Josh Kerr (Gbr), Timothy Cheruiyot (Ken), Matthew Centrowitz (Usa), Taoufik Makhloufi (Alg), Neil Gourley (Gbr), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Ronald Kwemoi (Ken), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Marcin Lewandowski (Pol), Craig Engels (Usa), Kalle Berglund (Swe), Jake Wightman (Gbr). E’ Europa contro Africa 18.36: Scelta discutibile per la ...

Atletica - Davide Re : “Siamo molto contenti e un po’ sorpresi” : L’Italia della staffetta 4×400 maschile si è qualificata per la finale ai Mondiali di Atletica leggera, e contestualmente ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dichiarazioni degli azzurri ai microfoni RAI. Davide Re: “Siamo molto contenti e un po’ sorpresi, batteria tosta. Pensavo avremmo dovuto sperare nei ripescaggi, ma terzi è qualifica diretta ed è una cosa bellissima“. Vladimir ...

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re porta l’Italia in finale nella 4×400 - gli azzurri staccano il pass olimpico. Gli Stati Uniti firmano il miglior tempo : Fantastica Italia nella 4×400 uomini che con il terzo posto nella prima batteria vola in finale ai Mondiali di Atletica. La gara è stata aperta in maniera discreta da Edoardo Scotti che ha passato il testimone in quinta posizione. nella seconda frazione Vladimir Aceti ha spinto con convinzione anche se si è leggermente staccato dal resto del gruppo. Il cambio di passo è stato dato da Matteo Galvan che ha tenuto il suo ritmo fino ...

Mondiali Atletica 2019 – Italia in finale nella staffetta maschile 4×400 : pazzesca rimonta di Davide Re! : Italia in finale nella staffetta maschile 4×400: gli azzurri si qualificano grazie ad una stupenda rimonta di Davide Re Una rimonta pazzesca consente alla stafetta maschile 4×400 Italiana la qualificazione alla finale dei Mondiali di Atletica 2019. Il quartetto Italiano, formato da Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvan e Davide Re, ha ottenuto anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo del prossimo anno. Gli ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - torna Davide Re con la 4×400. C’è la maratona! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (2 ottobre). “Davide Re leone” : finale sfiorata ma che grinta! Brava Pedroso : Per un soffio, 8 centesimi, Davide Re fallisce l’obiettivo finale nei 400 piani ma merita l’onore delle armi l’azzurro che ha combattuto a livello del personale che è anche record italiano, incappando in una gara dal livello medio altissimo. Bene anche Pedroso nella semifinale dei 400 ostacoli: buona gara ma niente finale come per Folorunso e come Fofana nei 110 ostacoli, mentre Osakue resta lontana dal personale. Ecco i voti ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re : niente finale nonostante 44?85! Fuori una buona Pedroso e Folorunso. Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Queste le finaliste dei 400 ostacoli donne: Sage Watson (Can), Dalilah Muhammad (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Rushell Clayton (Jam), Ashley Spencer (Usa), Zuzana Hejnová (Cze), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui) 20.27: niente finale anche per Pedroso che comunque merita un bell’applauso per la gestione di gara che le ha permesso di chiudere al quarto posto con 55″40. ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re : niente finale nonostante 44?85! Delude Folorunso. Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: C’è l’ultima azzurra in gara oggi, con poche speranze di superare il turno, Yarisleidis Pedroso. Al via nella terza semifinale Gianna Woodruff (Pan), Lauren Boden (Aus), Aminat Jamal (Brn), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui), Shiann Salmon (Jam), Yadisleidis Pedroso (Ita), Jessica Turner (Gbr) 20.17: Vince la giamaicana Clayton in 54″17, secondo posto ...

Atletica - Mondiali 2019. Davide Re : “È mancato un decimo per la finale - un po’ di rode : ci riprovo alle Olimpiadi” : Davide Re si è fermato ad appena otto centesimi dalla qualificazione ai 400 metri dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, il ligure ha corso un rilevante 44.85 a Doha e nella capitale del Qatar ha sfiorato l’accesso all’atto conclusivo sul giro di pista. Il 26enne avrebbe dovuto correre il suo record italiano (44.77 dello scorso 30 giugno) per strappare il pass ma ha poco da recriminare anche perché la sua gara è stata di assoluto ...

Mondiali Atletica 2019 – Beffa atroce per Davide Re - l’azzurro fuori dalla finale dei 400 metri per 8 centesimi : L’atleta italiano fallisce l’accesso alla finale iridata dei 400 metri, chiudendo al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85 Davide Re non riesce ad accedere alla finale dei 400 metri ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Una Beffa atroce per l’atleta italiano, che chiude al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85, rimanendo fuori per soli otto centesimi a vantaggio del ...

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re a un passo dall’impresa - lontano 8 centesimi dalla finale sui 400 metri : A otto centesimi da uno storica finale sui 400 metri ai Mondiali. Un’inezia cronometrica separa Davide Re dall’atto conclusivo sul giro di pista, il ligure poteva diventare il primo italiano ad accedere alla lotta per le medaglie su questa distanza e ha dato davvero tutto a Doha ma nella capitale del Qatar è arrivata una dolorosa beffa. Il 26enne ha corso un rilevante 45.85 chiudendo la sua semifinale al terzo posto, ha sperato fino ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre. Davide Re in corsa per la finale dei 400 con 44?85! Eliminati Osakue e Fofana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Ora la seconda semifinale dei 400 piani. Al via Steven Solomon (Aus), Jhon Alejandro Perlaza (Col), Philip Osei (Can), Kirani James (Grn), Steven Gardiner (Bah), ?Demish Gaye (Jam), Leungo Scotch (Bot), Vernon Norwood (Usa) 19.38: Nel peso dell’Eptathlon con 15.22 la belga Thiam, già prima in classifica, va in testa alla classifica provvisoria 19.37: Vince lo statunitense Kerley ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - eliminata Daisy Osakue nel lancio del disco. Davide Re e Ayomide Folorunso a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Vola il disco di Nadine Muller che sale in quarta posizione con il sui 62.93. 18.58 Nell’ultima serie tutte le atlete stanno cercando di forzare per ottenere la misura di qualificazione ne sono venuti fuori quattro nulli consecutivi. 18.56 eliminata Daisy Osakue che annulla il suo terzo e ultimo tentativo, lancio effettivamente cortissimo. 18.54 Al termine del secondo turno del ...