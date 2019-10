Serie A | la Spal vince e torna a respirare | 1-0 al Parma grazie a Petagna

Serie A - settima giornata : Spal-Parma 1-0 : 16.56 La Spal si stacca dai bassifondi della classifica battendo 1-0 il Parma,che si ferma dopo due vittorie consecutive. Al 'Mazza' pessimo 1° tempo dei ducali, mai incisivi. Giocano solo i padroni di casa, in gol al 31' con Petagna che devia porta un tiro 'sbagliato' di Strefezza. Sfiorano il raddoppio Floccari e soprattutto Missiroli (gran parata di Sepe). Ripresa. Il n.1 ospite si oppone a Floccari e si ripete su Strefezza,che al 70' ...

Biglietti SPAL-Parma - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al Mazza : La settima giornata della Serie A 2019/2020 proporrà un derby emiliano di sicuro interesse. Sabato 5 ottobre alle ore 15.00, infatti, si sfideranno SPAL e Parma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, per un duello nel quale i tre punti varranno doppio con i bianco-azzurri reduci da un avvio di stagione non semplice e, quindi, pronti a tutto per allontanarsi dalle posizioni calde della classifica. I ducali, invece, cercheranno conferme con una ...

Panchine Serie A - ultimatum per 4 allenatori : la situazione ed i sostituti per Milan - Genoa - Samp e Spal : Panchine Serie A – In attesa del posticipo di stasera tra Parma e Torino si può effettuare un bilancio sulla 6^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni soprattutto sulle posizioni degli allenatori a rischio. Il turno si è aperto con la vittoria della Juventusa davanti al pubblico amico contro la Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate da Pjanic e da Cristiano Ronaldo, poco dopo la ...

Video/ Juventus Spal - 2-0 - : highlights e gol - decidono Pjanic e CR7 - Serie A - : Video Juventus Spal, 2-0,: highlights e gol, decidono Pjanic e CR7 per la vittoria dei bianconeri nella 6giornata di Serie A allo Stadium.

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Juve-SPAL 2-0 - super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3 - riecco Sanchez. Sassuolo-Atalanta 1-4 - doppio Papu Gomez : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Juve-SPAL 2-0, super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3, riecco ...

Serie A - la Juventus batte la Spal… E Sarri snobba l’Inter : Serie A – Vince in casa per 2 a 0 la Juventus nel pomeriggio, in attesa del risultato del match che avrà inizio a minuti tra Sampdoria e Inter. Intanto, il tecnico bianconero, nel commentare la vittoria, ha commentato così l’inizio stagione dei nerazzurri: Juventus, Sarri snobba l’Inter: in Serie A è già sfida a 2 “Inter? Non saprei. In questa stagione non l’ho ancora vista, stiamo giocando spesso noi e quindi mi ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Serie A - 6° turno : Juventus Spal 20 : 16.53 Troppa Juve per la pur volenterosa Spal Una rete per tempo e gara senza storia all'Allianz Stadium (2-0). Subito pressione bianconera,che aumenta con il passare dei minuti. Ronaldo due volte minaccioso, testa Khedira appena larga, Berisha strepitoso su Dybala e soprattutto Ramsey. Il gol è nell'aria ma arriva solo al 45':a firmarlo Pjanic con un gran destro a uscire. Ospiti impalpabili davanti. Ripresa.Berisha è un muro su Khedira ...

Calcio - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Juventus-SPAL 2-0 - decidono le reti di Pjanic e Ronaldo. Bianconeri in vetta in attesa dell’Inter : La Juventus fa suo l’anticipo della sesta giornata di Serie A. I Bianconeri superano per 2-0 in casa la SPAL grazie ad una rete per tempo di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Una buona partita della squadra di Sarri, specialmente nella ripresa, quando anche la pressione dei ferraresi è calata. Con questo successo la Juventus si porta in testa alla classifica in attesa della sfida delle 18.00 dell’Inter, impegnata a Genova contro la ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : raddoppio di Madama! Terzo gol di fila allo Stadium di Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Ammonito Petagna per un colpo al volto di De Ligt. 81′ Ora la Juventus controlla senza problemi la sfida. 79′ Grande azione di Dybala sulla sinistra che crossa per CR7 che buca Berisha e trova il raddoppio. 78′ Ronaldo!!!! SONO TRE DI fila allo Stadium! 2-0 JUVENTUS! 77′ Ultima sostituzione anche per la Vecchia Signora: fuori anche Rabiot, dentro ...

LIVE Juventus-SPAL 1-0 - Serie A in DIRETTA : si riparte con la Vecchia Signora in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Si riparte a Torino! INIZIO SECONDO TEMPO 15.49 La Juventus conclude la prima frazione in vantaggio allo scadere grazie alla perla di Miralem Pjanic che sblocca alla gara: una buona SPAL aveva fermato Madama, che nel finale del primo tempo si è vista negare il vantaggio solo da Berisha sulle occasioni di Dybala e Ramsey. FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce la prima frazione senza ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : equilibrio a Torino! Ronaldo vicino al vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ronaldo! PRIMA OCCASIONE DEL PORTOGHESE! Khedira crossa per l’inserimento di CR7 che tira a volo: corner. 17′ Buona marcatura di Vicari sin qui: Ronaldo non ha preso palla in quasi 20 minuti di partita. 15′ Madama che cerca di tenere il possesso palla ma non c’è movimento in attacco: Sarri si fa sentire. 13′ Cross pericoloso di Ramsey: Ronaldo viene ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte - Allianz Stadium gremito! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Scendono in campo i giocatori! 14.54 Lo Juventus Stadium è gremito. Grande spettacolo a Torino. 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: ...

LIVE Juventus-SPAL 0-0 - Serie A in DIRETTA : l’Allianz Stadium vuole la vetta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Adrien Rabiot sarà sotto la lente d’ingrandimento quest’oggi: il francese non ha entusiasmato nelle prime uscite. Sarri lo rivitalizzerà? 14.50 Il riscaldamento si è concluso: tra poco scenderanno in campo le squadre. 14.48 Mirko Valdifiori giocherà contro il suo maestro: l’ex Empoli sarà in campo dal 1′ contro colui che l’ha portato a Napoli. 14.45 Maurizio ...