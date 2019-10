LIVE Moto2 | GP Thailandia 2019 in DIRETTA | FP3 e qualifiche in tempo reale

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP2 – Highlights Prove libere – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Thailandia di Moto2 che inizieranno alle ore 10:05. Il miglior tempo di giornata ieri lo ha fatto registrare Luca Marini (Sky Racing VR46) davanti al padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Nagashima vola nelle FP2 - 5° Luca Marini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Si migliorano in molti alle spalle di Nagashima, adesso Marini è 2° a soli 6 millesimi, Binder 3° e Marquez 4° con lo stesso identico tempo a 79 millesimi dal leader. 10.20 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 45 T. Nagashima 1:36.234 2 27 I. LECUONA +0.146 3 41 B. BINDER +0.208 4 35 S. CHANTRA +0.240 5 10 L. Marini +0.288 6 73 A. ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Presentazione del weekend – Programma della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE offerta da OA Sport. Il Motomondiale torna in azione e lo fa per la seconda volta della sua storia a Buriram, dove oggi le tre ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : via al warm-up della classe intermedia. Condizioni di umido : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: via al warm-up della classe intermedia! 9.57: Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della pista grazie ad un T1 di assoluta eccellenza. 9.55: Buongiorno e ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Qualifiche – Programma della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE fornita da OA Sport, che vi racconterà le emozioni della domenica di gara del GP di Aragon 2019 di Moto2. Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MOTOGP DI FP3 DALLE 9.55 E DI FP4 E qualifiche DALLE 13.30 (21 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Dopo la pioggia della notte la pista ormai si può definire asciutta, per cui vedremo l’assalto dei piloti alle posizioni che contano per evitare la Q1. 10.45 Buongiorno e benvenuti ad Aragon! Tra 10 minuti prenderà il via la FP3 della Moto2. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Classifica Mondiale – Programma della giornata – L’annuncio di Bezzecchi con Team Sky Buongiorno e benvenuti al venerdì di prove libere che apre il GP di Aragon 2019 di Moto2. OA Sport vi racconterà in DIRETTA LIVE entrambe le sessioni che seguono a ruota l’infiammato fine settimana del Mugello, che ha lasciato degli strascichi sotto ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Fabio Di Giannantonio – La cronaca delle qualifiche – Classifica Mondiale Moto2 – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati in Romagna. Siamo pronti per la DIRETTA LIVE di OA Sport del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto2, che prenderà il via sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Le qualifiche di ieri ci hanno regalato la ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : inizia la Q1. Marini super favorito - Bezzecchi per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Lecuona il più rapido dopo l aprima tornara in 1:38.517, Bezzecchi è lì mentre se la prende con più calma Marini. 15.07 Giri di formazione quasi ultimati, tutti in pista i 16 piloti del Q1. 15.05 BANDIERA VERDE. 15.03 Si allacciano i caschi e si accendono i primi motori, la Q1 è alle porte. 15.00 Potrebbe essere interessante anche vedere il passo di Marco Bezzecchi, ottimo venerdì ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : a breve la Q1 - Marini super favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Potrebbe essere interessante anche vedere il passo di Marco Bezzecchi, ottimo venerdì mattina e papabile tra i favoriti del turno. 14.55 Dieci minuti al via! 14.53 Sono terminate le qualifiche della MotoGP, la pista lentamente si libera per la Moto2. 14.51 Il miglior tempo combinato lo ha fatto registrare alla fine ancora Marquez in 1’37.776 nonostante le tante cadute in generale ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : Marquez regola Di Giannantonio nelle FP3 - dalle 15.05 le qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Continua a splendere il sole sulla Riviera romagnola, sta entrando nel vivo la battaglia per la pole position della MotoGP che precede la categoria della Moto2. 14.38 Eccoci ritrovati, poco meno di mezz’ora all’inizio della prima sessione di qualifica a Misano. 11.40 Si chiude qui la DIRETTA delle FP3, vi diamo appuntamento alle ore 15.05 per la tredicesima qualifica della ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : Gardner appena davanti a Marquez e Lowes - molti italiani in lotta per il Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Finisce a terra anche Thomas Luthi! Nessuna conseguenza per lo svizzero che rischia però di scivolare fuori dalla top14. 11.29 Nagashima sta spingendo al massimo, va in terza piazza e continua a migliorare anche nei primi settori del giro successivo. 11.28 Anche Marquez a terra! Il leader del Mondiale scivola alla staccata di curva 1 appena dopo aver fatto segnare il miglior tempo in ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : Gardner e Marquez svettano nelle FP3 - infiamma la lotta per il Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 CLASSIFICA COMBINATA AGGIORNATA: 1 87 R. Gardner 1:38.065 2 73 A. Marquez +0.011 3 22 S. LOWES +0.095 4 40 A. FERNANDEZ +0.260 5 45 T. NAGASHIMA +0.347 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.398 7 12 T. LUTHI +0.425 8 7 L. BALDASSARRI +0.429 9 10 L. MARINI +0.476 10 33 E. BASTIANINI +0.502 11.08 ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : tra poco si scende in pista per le FP3! Tutti a caccia di Alex Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Mancano solo cinque minuti al via delle FP3! Si profila un sabato molto intenso ed incertissimo con molti pretendenti credibili alla pole position e alla prima fila, tra cui gli spagnoli Alex Marquez e Augusto Fernandez, i due piloti Onexox Gardner e Nagashima ed i nostri Di Giannantonio e Baldassarri. 10.45 Questa è invece la classifica del Mondiale Moto2 a sette gare dal termine del ...