Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro Barbano scrive che non è possibile licenziare, dopo sole sei partite, un allenatore chiamato a ricostruire un ciclo. Eppure è quanto sta accadendo al Milan con Giampaolo. La sensazione, scrive, è che, più dei risultati, pesi sul destino del tecnico “quella totale assenza di vernice pubblica che siamo soliti definire ipocrisia, quel rendere visibile il dolore negli occhi che si abbassano davanti alle telecamere, quella nudità della sua malcelata solitudine che ne fa l’icona di un eroe perdente”. La sua colpa è quella di “non aver stampato sul volto né l’ossessione allo sterminio di un Conte, né la nevrosi di una scienza esatta di un Sarri, e neanche la placida furbizia di un Ancelotti”. Giampaolo porta in dote solo la sincerità e questo non va bene. Ma la domanda che si pone Barbano è questa: “si può licenziare un allenatore così ...

napolista : Il Corsport: “Giampaolo non è ipocrita, quindi non va bene” Il vicedirettore Barbano attacca Maldini e Boban: “si… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Milan, Giampaolo si gioca la panchina! CorSport: Gattuso pronto a tornare, ma ad una condizione -