Golf – Mutuactivos Open de España | Rahm fa il vuoto | Edoardo Molinari e Bertasio nella

Golf – Mutuactivos Open de España : una coppia spagnola in testa - Nino Bertasio rimonta ventuno posizioni : Nel secondo giro del torneo spagnolo, Bertasio sale fino al nono posto mentre Edoardo Molinari si assesta in ventesima piazza Deciso attacco dei giocatori iberici nel secondo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Sono al comando con 131 (-11) Rafa Cabrera Bello (66 65) e Adri Arnaus (65 66), seguiti da ...

Golf – Mutuactivos Open de Españ : splendida partenza per Pavan - Johannessen al vertice : Eurotour: in Spagna ottima partenza di Andrea Pavan . L’azzurro terzo, al vertice il norvegese Johannessen . Al 18° posto Manassero, al 30° E. Molinari e Bertasio Ottimo inizio di Andrea Pavan , terzo con 66 (-5) colpi nel Mutuactivos Open de Españ a (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in Spagna anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Guida la graduatoria il 24enne norvegese Kristian ...

Golf – Mutuactivos Open de España : sette italiani in gara in Spagna - Rahm a caccia del bis : Eurotour: sette azzurri in Spagna. Rahm tenta il bis. Si disputa il Mutuactivos Open de España che anticipa il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC) L’European Tour fa tappa in Spagna per il Mutuactivos Open de España (3-6 ottobre), prima di approdare la prossima settimana a Roma per il 76° Open d’Italia (10-13 ottobre, Olgiata GC). Al Club de Campo di Madrid saranno in gara sette azzurri: Andrea Pavan, in un ottimo momento di ...