Asl Toscana Centro | “Oltre 1000 bambini non hanno mai fatto un vaccino”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Vaccinarsi è un atto di responsabilità verso la propria salute e i dati rilevati dall’Igiene pubblica del Dipartimento della Prevenzione dell’Auslparlano chiaro“: oltre 1151, nati dal 2014 al 2017 con un’età compresa tra i 2 ed i 6 anni e residenti nei territori dell’azienda, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, nonricevuto nemmeno una dose di vaccino. Per questi piccoli che rappresentano circa il 2,5% dei nati in quegli anni (45.503) la prevenzione dalle malattia infettive è tornata indietro di oltre due secoli, ovvero prima della scoperta del primo vaccino (vaiolo nel 1798), come più volte ha sottolineato il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell’area aziendale igiene pubblica dell’Ausl. Nel dettaglio in ciascuna area territoriale, nei quattro anni di riferimento, gli inadempienti ...

Bettyciao : RT @sono_farmaci: Batterio New Delhi, morto oltre 1/3 dei pazienti. La cosa buffa è che per la Asl Toscana Sud Est non c'è nessun allarme!… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Trova un preservativo all'interno della coppa contenente le mele cotte, è accaduto nell'ospedale di #Lucca. L'Asl Toscan… - LukeYellow46 : RT @Mr_Ozymandias: Il morbillo è letale. Così sentenzia la lettera inviata dalle ASL ai genitori: venti casi in pochi anni. Bisogna chieder… -