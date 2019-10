Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 ottobre | la confessione di Alvaro

Fonte : lanostratv

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ilsettimana prossima: l’addio di Julieta e Saul Il successo de Ilnon conosce battute d’arresto. Lede Ildella prossima settimana svelano che Julieta e Saul lasceranno Puente Viejo: è un addio o un arrivederci? Elsa racconta a Isaac le bugie die di come è riuscito a portarle via i soldi con l’inganno. Il falegname vuole trovarlo e dargli una bella lezione. Adela è molto grata a Saul che vuole rilasciare una dichiarazione alla Guardia Civile per evitare il carcere a Carmelo e a Don Berengario. Prudencio vuole lasciare la Casona. Elsa dice a Consuelo che si sente tradita e presa in giro ma, forse, non era veramente innamorata del medico. Roberto vuole portare Maria via da Puente Viejo, Raimundo sta per scoprire il suo piano. Nelle prossime puntate de IlMauricio scoprirà il piano di Roberto: ...

fainformazione : Anticipazioni puntate Il Segreto: Elsa verrà rinchiusa in carcere con l'accusa di adulterio e sarà t Una nuovo col… - fainfocultura : Anticipazioni puntate Il Segreto: Elsa verrà rinchiusa in carcere con l'accusa di adulterio e sarà t Una nuovo col… - RitaRicette : Anticipazioni puntate Il Segreto: Elsa verrà rinchiusa in carcere con l’accusa di adulterio e sarà torturata… -