Verona-Sampdoria | le parole di Di Francesco alla vigilia | ricordo di Giorgio Squinzi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Il patronè stato importante per me, ma in generale per il Sassuolo. La sua era una una presenza fondamentale”. Con questedi, il tecnico dei blucerchiati ed ex nerovede, Eusebio Di, ricorda, scomparso mercoledì sera. Passandogara in programma domani alle ore 18, l’allenatore dei blucerchiati pronuncia poche, ma d’impatto: “L’aspetto psicologico è fondamentale, dobbiamo approcciare benegara, ma senza inquadrarla come la partita della vita perché potrebbe anche essere controproducente e gare ce ne sono ancora tante da disputare”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ledi Didi ...

