Rimborso bolletta a 28 giorni | Tim rimanda all’Agcom | il caso

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 4 ottobre 2019)a 28: Tim, ilQuali sono le ultime notizie suldellaa 28di Tim? La compagnia ha informato la propria clientela che per ottenere la compensazione o ilinsarà sufficiente chiamare il 187. Tuttavia, molti utenti che hanno seguito tale direttiva, non hanno terminato la chiamata con le idee chiare, chiedendosi ancora se ilpotesse effettivamente essere applicato o meno. Lo riporta Il Salvagente, che per vederci chiaro, ha effettuato una chiamata al numero verde di Tim per capire cosa sta succedendo in proposito.a 28Tim: cosa dicono dal 187 Dalla chiamata è risultato che il 187 poteva fornire soluzioni legate alla compensazione alternativa, tuttavia non era previsto il. Per richiederlo bisognava invece passare per i canali conciliativi, e quindi ...

Raffaellicca : @TIM4USara buongiorno,mi era stato comunicato lo storno di parte dell'ultima bolletta emessa a mio nome e riguardan… - Tony_Caronte : @TIM4USara Scusa, ma non mi hai ancora confermato il rimborso per l' addebito non dovuto in bolletta. In DM ti ho i… - gio29600319 : @TIM4UFabio Bolletta pagata con 3.90 di servizio elenco telefonico non richiesto. Chiedo un rimborso e,ovviamente,n… -