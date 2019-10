Ranitidina | ecco cosa utilizzare in sostituzione dei farmaci ritirati per curare

Buscopan - Ranidil - Zantac : Aifa ritira e vieta l’uso di numerosi lotti di farmaci a base di Ranitidina - ecco l’ELENCO COMPLETO e AGGIORNATO [GALLERY] : E’ massima allerta sul territorio nazionale in seguito al ritiro di farmaci contenenti ranitidina accusata di contenere, in alcuni lotti, un’impurezza denominata “N-nitrosodimetilammina” (NDMA) che è potenzialmente cancerogena per l’uomo. In prima istanza infatti l’Aifa ha disposto il ritiro di quasi 200 lotti di farmaci “Made in India”, prodotti da SARACA LABORATORIES LTD – India. Tuttavia l’allerta ...