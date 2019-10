Fonte : ilmattino

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sciopero di otto ore e manifestazione nazionale adei lavoratori, indetta dai sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Il corteo si prepara a partire da...

infoitinterno : La Whirlpool torna in piazza a Roma: mille in marcia, Patuanelli convoca l'azienda - clubfpanico : RT @armandocesaro: La #Whirlpool torna al tavolo a Palazzo Chigi, la battaglia per il lavoro alla fine paga sempre. Noi resteremo allo ste… - armandocesaro : La #Whirlpool torna al tavolo a Palazzo Chigi, la battaglia per il lavoro alla fine paga sempre. Noi resteremo all… -