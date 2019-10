Incidente Marc Marquez | MotoGp Thailandia Video ' Non poteva respirare | ma sta bene'

VIDEO La spiegazione della caduta di Marc Marquez a Buriram : un Incidente spaventoso per lo spagnolo : Marc Marquez è risalito in sella nelle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. La notizia che si attendeva, dopo lo spaventoso incidente che ha visto coinvolto il campione del mondo in carica della classe regina nel corso delle FP1, è arrivata e il suo team può tirare un sospiro di sollievo. Sì perché, dopo il crash, c’era preoccupazione per le condizioni dell’iberico, molto dolorante ...

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ Video - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit

Incidente mortale in Campania - Marco muore a soli 26 anni : Incidente mortale nella notte tra domenica e lunedì a Baronissi, in provincia di Salerno: un giovane centauro, di soli 26 anni, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un ciclista in Via Aldo Moro.I fatti si sono verificati domenica scorsa, attorno alla mezzanotte: a scontrarsi tra loro sono stati un giovane centauro, Marco Aliberti, e un altro ragazzo a bordo della sua bicicletta. Il tragico schianto e i primi soccorsi Il ventiseienne stava ...

MotoGP - Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16.45! Scoppia la polemica - Incidente sfiorato in qualifica! : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno sfiorato un clamoroso incidente durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, nel corso dell’ultimo giro i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e si è generata una scaramuccia che rinnova la grande rivalità tra i due avversari. Lo spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo ...

Incidente Taranto - Marco e Nicolò morti a 19 e 18 anni mentre vanno al mare : “Nessuno può crederci” : Sono Niccolò Scardigno, 18 anni, e Marco Lepore, 19 anni, le vittime dell'Incidente verificatosi ieri a Massafra, in provincia di Taranto, sulla strada provinciale 35. I due amici stavano andando al mare a Chiatona quando l'Opel Astra a bordo della quale viaggiavano si è capottata più volte dopo aver spazzato via un palo di cemento. Oggi i funerali.Continua a leggere

Brindisi - Incidente stradale all'incrocio per Oria e Cellino San Marco : nessuna vittima : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio 22 agosto in provincia di Brindisi, precisamente all'incrocio tra due strade provinciali, le quali conducono da un lato verso Oria e dall'altro a Cellino San Marco. Lo stesso è attraversato da un'altra importante arteria stradale, ovvero quella che collega la frazione Brindisina di Tuturano a San Donaci. I mezzi coinvolti sono stati tre: precisamente due autovetture, una Opel ...

Incidente sul lavoro : morto Marco Iselli colonna portante degli Amici di Vianino : Infortunio mortale sul lavoro a Faeto di Varano Melegari nel Parmense. Marco Iselli, 39 anni, è rimasto ucciso dalla ruspa

Milano - morto in un Incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...

Milano - morto in un’Incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...

Montalto Uffugo. Il calciatore Marco Calderaro morto in un Incidente in A2 : Calcio in lutto per la morte di Marco Calderaro. Il calciatore ventenne è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in

Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo : Marco si schianta e muore a 20 anni : L'Incidente è avvenuto all'alba a Montalto Uffugno, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Marco Calderaro, 20 anni.Continua a leggere

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un Incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

“Situazione peggiorata”. Incidente a Ciao Darwin - brutte notizie per Gabriele Marchetti : Questa stagione di “Ciao Darwin”, come è noto, è stata al centro di terribili incidenti e polemiche, dopo ciò che è accaduto a due concorrenti durante la sfida del Genodrome, Gabriele Marchetti e Deborah Lo Bianco. Il concorrente di Ciao Darwin è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’Incidente è stato sottoposto anche un un delicato intervento. La puntata di cui è stato protagonista Marchetti era andata in onda ...