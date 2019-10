Caso Alpi | figlia Rostagno | ' collegamento con omicidio Mauro? Distinguere prove e ipotesi'

Caso Alpi - Taormina : “Avanti e indietro indagini erode credibilità giustizia” : Roma, 4 ott. – (AdnKronos) – di Giselda Curzi”Ormai è diventato uno sport nazionale andare avanti e indietro con i gip che a seconda di come gli gira in quel momento decidono se respingere o no le richieste di archiviazione. La , cioè che si è trattato di una rapina, non sta bene a un certo mondo comunista perché lei doveva essere la loro eroina ma così non è stato. E non lo è stato per via della magistratura che ha ...