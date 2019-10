Bari | sequestro di droga | sempre più diffuso il kobret

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Emanuela Carucci È finito agli arresti domiciliari un uomo di Altamura per spaccio di sostanze stupefacenti Era stato notato dai residenti della zona per il suo continuo andirivieni, a bordo di una bicicletta, dal cimitero più volte al giorno, per questo un uomo di 36 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto ad Altamura, un Comune in provincia di. L'operazione rientra nell'ambito dell'attività di controllo messa in atto sul territorio, da parte della guardia di finanza, per la repressione dei traffici illeciti.I militari, insospettiti dall’atteggiamento di forte tensione dell'uomo e dalle dichiarazioni in merito ai suoi continui passaggi nella zona, hanno deciso di effettuare accertamenti più approfonditi.Il ciclista aveva nascosto negli indumenti intimi cinque dosi di cocaina pronte per essere vendute. Presso la sua abitazione, ...

