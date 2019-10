Astronomia | la prima esoluna mai rilevata è ancora un mistero

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) E’unKepler 1625b-i,. Scoperto da due ricercatori della Columbia University con il telescopio spaziale Hubble, il satellite del pianeta Kepler 1625b, una luna dal diametro paragonabile a quello del pianeta Nettuno, non aveva poi trovato conferme nelle successive misurazioni. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio del Mani L. Bhaumik Institute for Theoretical Physics, Ucla, pubblicato su Science Advance, suggerisce che Kepler 1625b-i sia in realtà il nucleo di un pianeta gigante catturato da Kepler-1625b. Per Bradley M.S. Hansen, autore dello studio, “non è ovvio che Kepler-1625b-i si sia formato in modo simile alle lune del sistema solare“. Gli astronomi ritengono che Kepler-1625b-i orbiti intorno al suo pianeta simile a Giove ad una distanza media di 3 milioni di chilometri. L’aspirante esoluna sarebbe ...

