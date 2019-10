Stadio Is Arenas | i Pm chiedono 4 anni e mezzo per Cellino

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lodi Is, a Quartu Sant’Elena, “era completamente abusivo, privato e spacciato per opera pubblica, ma si sono anche usati i soldi pubblici a uso e consumo del Cagliari calcio”. I pubblici ministeri Enrico Lussu e Gaetano Porcu non hanno avuto dubbi, chiusa la loro requisitoria fiume durata due giorni, nel chiedere per l’ex presidente della società rossoblu, e ora del Brescia, Massimola condanna a 4di carcere per un peculato di circa 360mila euro, sollecitando invece l’assoluzione per un tentativo di peculato di 700mila euro. Oltre alla condanna di, i magistrati dell’accusa hanno avanzato la stessa richiesta per tutti gli altri sette imputati. Nessuno sconto per l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini (Fi) e per l’allora assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu (5ciascuno); 4e 3 ...

