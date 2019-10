Pm | condannare a 18 anni i due carabinieri autori del pestaggio di Cucchi

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Stefanola notte del suo arresto per droga nell'ottobre 2009 fu pestato tanto violentemente da portarlo una settimana dopo alla morte e subito dopo fu realizzata un'opera di falsificazione di atti per fare ricadere la responsabilita' di tutto su alcuni agenti della Polizia penitenziaria che sarebbero stati poi assolti in maniera definitiva. Sono queste le conclusioni della procura capitolina nel processo che per quella morte vede sul banco degli imputati cinque, tre dei quali per la terribile accusa di omicidio preterintenzionale. Sono queste le conclusioni che hanno portato a richieste di condanna a 18di reclusione per due militari in servizio alla StazioneRoma Appia; la stessa dove quella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 Stefanofu portato dopo il suo arresto per droga.Oggi, il processo e' giunto a una delle fasi piu' importanti: il ...

