Pescara | molestie e abusi su studenti minorenni | condannato custode

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Federico Garau L'accusa aveva richiesto 5 anni di condanna per ildel convitto Pietro Cuppari, ma le attenuanti ed il rito abbreviato hanno portato alla riduzione di pena. Arriva anche l'interdizione perpetua da scuole pubbliche e private Ha ricevuto una condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione persessuali su minori ildel convitto Pietro Cuppari di Alanno () indagato dallo scorso anno dopo la denuncia di due delle sue vittime. E proprio per i reati commessi nei confronti di costoro, gli unici due a costituirsi parte civile nel processo a suo carico, Dante Di Serio è stato giudicato colpevole dal tribunale di. Gli altri due giovani che avrebbero subìto lo stesso genere die morbose attenzioni da parte delnon hanno fatto altrettanto, non costituendosi in giudizio. Dunque per gli episodi che riguardavano questi ...

