Nuovo sbarco a lampedusa | dal 2013 15 mila tra morti e dispersi in mare

Lampedusa - Nuovo sbarco dalla Libia durante la commemorazione per la strage in mare del 2013 : La prima delle iniziative alle 3.48 del mattino, alla stessa ora del naufragio in cui morirono 368 persone

Nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 72 : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. Nella notte sono arrivate 72 persone, soccorse da Guardia Costiera e Guardia di Finanza. L'imbarcazione è partita dalla Libia: a bordo 69 uomini, 2 donne e 1 bambino, quasi tutti del Bangladesh.

**Migranti : Nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati nella notte in 72** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove nella notte sono arrivate 72 persone, soccorse da Guardia costiera e Guardia di Finanza. L'imbarcazione è partita dalla Libia. A bordo 69 uomini, 2 donne e 1 bambino, quasi tutti del Bangladesh.

Migranti : Nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi da Guardia costiera : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati una cinquantina di persone soccorse dalla Guardia costiera

Salvini - Nuovo fascicolo al Tribunale dei ministri : "Deciderà entro 90 giorni se devo essere processato per aver bloccato sbarco" : "Sabato mi è arrivata l'ennesimo fascicolo del Tribunale dei ministri" che "deciderà nei prossimi 90 giorni", quindi "dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale", "se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Riccione (Rimini).

Nuovo sbarco di migranti in Calabria - in 58 arrivano su una barca a vela : Proseguono gli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane. A Crotone in Calabria sono arrivate nella notte cinquantotto persone di nazionalità pakistana che dopo essere state soccorse su una barca vela sono state accompagnate nel porto della città pitagorica da una unità navale della guardia di finanza della sezione navale di Vibo Valenzia. Dopo le operazioni di sbarco, la Croce Rossa si è occupata di trasferire nell'Hub ...

Migranti : Nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all'imbocco del porto dell'isola.

Migranti - Nuovo sbarco a Lampedusa. Hotspot stracolmo - nell'isola è emergenza : All'alba è arrivato un barchino con 28 persone avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio. E resta irrisolto il problema della Ocean Viking: con 173 naufraghi a bordo è ancora senza un porto sicuro

**Migranti : Nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 27** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco nella notte sull'isola di Lampedusa dove sono arrivate 28 persone, di nazionalità tunisina, della Costa d'Avorio e del Camerun. I migranti erano a bordo di un barchino a poco meno di un miglio dall'isola quando sono stati soccorsi da un pattugliatore veloc